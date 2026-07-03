Copamiento policial en estación Hospital El Pino en San Bernardo: Hay un detenido por consumo y porte de marihuana

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabeza junto a Carabineros y el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y el seremi de Seguridad de la RM, Juan Barrientos, un operativo de copamiento policial en San Bernardo, específicamente en la estación Hospital El Pino de la Línea 2 del Metro.

El procedimiento estaba programado para las 6:30 de este viernes y busca controlar y fiscalizar el comercio irregular presente en el sector.

Alrededor de 50 efectivos policiales se encuentran desplegados en la zona y hasta ahora se reportó la detención de un hombre que estaba fumando marihuana en la vía pública.

Carabineros informó que se encontraron con una “situación sorpresiva” en medio del operativo: “Estamos haciendo un copamiento muy temprano en la estación El Pino y una persona descaradamente venía fumando un cigarrillo de marihuana y delante de los carabineros, manifestando que no le importaba nada”.

Al fiscalizar al individuo, los funcionarios verificaron que tenía una bolsa de cannabis sativa al interior de su mochila.

Tras ello, fue detenido por porte y consumo de droga, infringiendo el artículo 50 de la Ley 20.000. Fue trasladado hasta la 62° Comisaría de San Bernardo.

Se espera que durante la mañana las autoridades entreguen más información sobre el procedimiento, así como el número de controles realizados.