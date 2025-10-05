Coordinador comunicacional de Kast por el debate de los US$6.000 millones: “No vamos a recortar el gasto social y la izquierda sigue insistiendo en eso”

Cristián Valenzuela, coordinador comunicacional de José Antonio Kast, se refirió a la propuesta del candidato del Partido Republicano sobre el ajuste del gasto público de US$6.000 millones en 18 meses. “Hemos dicho hasta el cansancio que no vamos a recortar el gasto social y la izquierda sigue insistiendo en eso”, señaló.

Cristián Valenzuela, coordinador comunicacional de José Antonio Kast, se refirió a la controversia generada por los dichos del Presidente Gabriel Boric durante la cadena nacional, en el marco de la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 ante el Congreso.

“Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo”, enfatizó el jefe de Estado en esa instancia, y agregó: “¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU”.

Respecto a esa intervención, Valenzuela comentó que “es preocupante que el jefe de Estado, que fue legítimamente escogido, ocupe un espacio institucional para entrar en la campaña electoral a disputar con uno de los candidatos, ya que esa instancia es exclusiva para presentar los ejes principales del Presupuesto”.

“Cuando él entra en la campaña electoral y disputa directamente con uno de los candidatos, y este no tiene la oportunidad, ni la exposición, ni la plataforma para responderle, para articular una respuesta con él, creo que nos parece una asimetría de poder, agregó.

Consultado en el programa Estado Nacional de TVN sobre el calificativo del abanderado presidencial del Partido Republicano —quien sostuvo que “fue un acto de cobardía” por parte del Mandatario—, Valenzuela respondió que “cuando una autoridad expone en una cadena nacional voluntaria, con todos los canales a disposición, y haces un ataque de esta manera a la propuesta de un candidato… lamentablemente no existe un espacio” para que el aludido replique.

En ese sentido, instó a que la Contraloría General de la República (CGR) “debería pronunciarse eventualmente, porque no es solo el Presidente de la República: al día siguiente fue el ministro del Interior (Álvaro Elizalde), estaba al lado con el ministro de Seguridad (Luis Cordero); hoy, el ministro de Hacienda (Nicolás Grau) en una entrevista”.

El debate por los US$6.000 millones

En cuanto a la propuesta económica de Kast, que plantea un ajuste del gasto público de 6.000 millones de dólares en 18 meses, Valenzuela reconoció que “es una meta difícil y ambiciosa”, y aseguró que se realizará un esfuerzo para dialogar con los parlamentarios.

“Nosotros estamos orgullosos de poner por delante en la discusión la reducción del gasto político, ese es nuestro eje, y hemos dicho hasta el cansancio que no vamos a recortar el gasto social, y la izquierda sigue insistiendo en eso, el Presidente sigue insistiendo y los ministros siguen insistiendo”, subrayó.

En esa línea, reiteró que “no es una cifra que cayó del aire y se inventó”, sino que “ha sido estudiada, puesto que en los últimos 15 años el país ha gastado más de los ingresos que tiene”. Sostuvo que existen diversas áreas donde se puede regular esa propuesta y adelantó que se está trabajando en este proyecto para entregar los detalles el próximo año.

“Si nosotros hoy hacemos un detalle de todas las instituciones, de todos los programas que hay que reevaluar, de todos los funcionarios que hay que despedir… si hacemos todo eso, vamos a generar una atracción para que eso quede amarrado y no se pueda materializar”, cerró Valenzuela.