Contraloría revela que el INE contrató para el Censo 2024 a personas con antecedentes penales y con expulsión administraba pendiente

La Contraloría General de la República reveló que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contrató a un total de 16 personas que contaban con antecedentes penales, por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas para cumplir funciones en el Censo de Población y Vivienda 2024.

Así lo dio a conocer la Contraloría General en su Informe N°194-2025, emitido este año, que analizó los contratos suscritos por esa repartición en las distintas etapas del proceso.

El órgano fiscalizador reveló que 6 de las 16 personas contratadas, presentaron certificados de antecedentes donde, si bien éstos indicaban condenas, la empresa encargada al momento de recibirlos no cumplió con su deber de validarlos ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, por lo que no advirtió que dichas personas tenían condenas. Asimismo, en otros 10 casos, el organismo directamente no acreditó que haya requerido tales certificados al realizar las contrataciones.

“La Contraloría también advirtió que el INE contrató a 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en el país. En detalle, 5 de ellos corresponden a exresidentes definitivos o temporales/transitorio, a los que se les revocó la residencia por diversos motivos; incluso uno de ellos mantenía pendiente una expulsión administrativa del país”, se agregó en el comunicado difundido por el organismo.

Por otra parte, dicha institución no acreditó que más de 130 personas contratadas contaran efectivamente con los antecedentes educacionales requeridos para los cargos de Coordinador de Local Censal y Gestor Administrativo.