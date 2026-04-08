Contraloría presenta “RADAR”, la nueva herramienta para detectar “riesgos” en la administración del Estado

La herramienta entregó su primer reporte sobre compras realizadas por algunos municipios, gobiernos regionales y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

La Contraloría General de la República (CGR) presentó “RADAR“, una nueva herramienta para “identificar y alertar sobre altos riesgos en distintos procesos de la administración del Estado”.

Se trata del Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (RADAR), una iniciativa de carácter preventivo que está basada en el análisis de “grandes volúmenes de información” y cuyo objetivo es “detectar situaciones que podrían presentar irregularidades en la gestión pública”.

En su primer reporte, RADAR estudió las compras realizadas por algunos municipios, gobiernos regionales y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

Se analizó el período de enero de 2024 a mayo de 2025, identificando que “se emitieron 556.222 órdenes de compra, con uso reiterado del trato directo o de la contratación excepcional directa con publicidad. Respecto de lo anterior, el monto transado bajo estas modalidades alcanzó más de un billón de pesos ($1.167.244.609.803)”.

Esto último constituye un riesgo, “pues no siempre podrían concurrir los supuestos fácticos y jurídicos que justifican el uso de estas modalidades, que la ley califica como excepcionales”, señala el documento.

El reporte elaborado por RADAR tiene como objetivo informar a las autoridades municipales, gobiernos regionales y a la Subdere para que “adopten medidas de control más robustas, fortalezcan sus sistemas internos y prevengan eventuales situaciones que puedan afectar la integridad de la gestión pública”.