Contraloría pone a Junji bajo la lupa: Advierten que no han recuperado más de $20 mil millones de reposos rechazados

El organismo detectó más de 60 mil licencias que no fueron recuperadas por el organismo, por lo que le dio un plazo de 60 días para presentar un plan para recuperar los dineros.

La Contraloría Regional Metropolitana dio a conocer un informe relacionado con la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).

El organismo fiscalizador detalló que analizó la recepción, tramitación y gestión de cobro de licencias médicas por parte del organismo público.

Respecto a dicho ámbito, Contraloría detectó que entre 2017 y 2024, un total de 1.045 funcionarios acumularon licencias médicas por “Enfermedad o Accidente Común” por más de dos años de forma intermitente.

Esto provocó que se acumulara un total de 60.958 licencias no recuperadas, por un total de $20.916 millones.

De esta licencias, 9.964 fueron rechazadas y el servicio no implementó acciones para recuperar dichos montos, requiriendo su devolución por parte de los funcionarios.

Por este motivo, Contraloría señaló que dio un plazo de 60 días hábiles a la Dirección Nacional de la JUNJI para acreditar un plan de acción que garantice la recuperación efectiva de esos dineros.