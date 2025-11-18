Controlaría advierte que habría más de 500 obras públicas que quedaron sin terminar en la última década

El informe de la CGR analizó más de 166 mil proyectos entre 2015 y 2025. El estudio encontró cientos de proyectos con término anticipado que no fueron reasignados, y 13 obras con sobrecostos por recontratación superiores al 50% del valor inicial.

La Contraloría General de la República (CGR) alertó sobre el estado de la inversión en infraestructura pública en la última década, identificando un alto número de proyectos que quedaron inconclusos y contratos que debieron ser renegociados con significativos sobrecostos.

Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°17, que analizó 166.786 obras públicas registradas en el Sistema de Registros de Obras, entre enero de 2015 y mayo de 2025, se detectaron 812 procesos de contratación por un monto total de $1,02 billones que terminaron de forma anticipada.

De esta cifra, la CGR encontró que 517 proyectos fueron registrados con paralización de obras y presuntamente no aparecen como recontratados. Entre los años con mayor número de proyectos paralizados sin reasignación se encuentra 2021, con 78 iniciativas.

El informe detalla que algunos servicios públicos concentran los mayores montos de inversión asociados a obras sin finalizar. Destacan:

El Servicio Metropolitano Sur : 3 obras por un total de $279.547 millones .

: 3 obras por un total de . La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji): 67 obras por $49.117 millones.

El Serviu del Biobío: 18 proyectos por $40.441 millones.

Aumentos de costo en recontrataciones

El análisis de la Contraloría también puso el foco en las 295 obras que, tras ser paralizadas, fueron recontratadas. Estos proyectos sumaron $312.642 millones en inversión y experimentaron un promedio de 17 meses de retraso antes de ser reactivados.

13 de estos proyectos tuvieron recontrataciones que superaron el 50% del valor original. En casos extremos, el monto renegociado fue de hasta 3,3 veces el valor inicial de la obra.

Entre las entidades que registraron la mayor cantidad de proyectos recontratados se encuentran:

Junji : 70 proyectos por $59.406 millones.

: 70 proyectos por $59.406 millones. Dirección de Arquitectura de la Región Metropolitana: 5 obras por $44.630 millones.

La CGR destacó que el año 2020 fue cuando se registró el mayor número de recontrataciones de proyectos (34 en total).

A raíz de estos hallazgos, la CGR anunció que intensificará su rol fiscalizador. La entidad realizará una fiscalización específica a las 13 obras que presentan sobrecostos por recontratación superiores al 50%, así como a aquellos proyectos que fueron recontratados con la misma empresa.

Adicionalmente, se solicitará a los servicios públicos involucrados que actualicen la información en el sistema SISGEOB y que entreguen un informe detallado sobre el estado actual de las 517 obras con término anticipado que figuran como no recontratadas.