Acuden a Contraloría por presuntas irregularidades en la Municipalidad de La Reina

Por CNN Chile

12.11.2025 / 22:16

En específico, se apunta a falta de transparencia en la contratación de servicios, pagos sin informes técnicos y ausencia de rendición de cuentas en la Corporación de Desarrollo de La Reina.

Este miércoles se presentaron dos denuncias por presuntas irregularidades en la Municipalidad de La Reina.

Entre ellos, destacan los denunciantes, está el caso del periodista Christian Pino, contratado por el municipio para realizar “Charlas de actualidad”.

Por otro lado, apuntan al caso de Diego Fuentes García, quien habría recibido pagos con informes deficientes sin justificación técnica, lo que a juicio de los denunciantes podría configurar una contratación de carácter político.

La denuncia, presentada a días de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo, fue ingresada por Isidora Alcalde, exconcejala de Las Condes y hoy candidata a diputada, y el concejal de La Reina Cristián del Canto

