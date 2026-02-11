Contraloría detecta pagos por demoliciones no realizadas y cocinillas sin certificación en municipios tras megaincendio

Nuevos informes del organismo fiscalizador revelan irregularidades en Quilpué y en la Dirección de Arquitectura de Valparaíso, con compras por WhatsApp, estanques extraviados y sobreprecios de hasta 500%.

La Contraloría identificó nuevas irregularidades en organismos públicos involucrados en la emergencia del megaincendio de 2024 en Valparaíso.

En la Municipalidad de Quilpué, se extraviaron 297 simcards donadas avaluadas en más de $7,2 millones y se adquirieron 382 cocinillas a gas sin certificación SEC, una compra gestionada vía WhatsApp por $14,9 millones que será objeto de reparo.

Además, cinco estanques de agua por $77 millones no fueron localizados y el municipio anunció acciones legales por presunto robo.

Demoliciones pagadas y no ejecutadas

Según reportó La Tercera, en la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, se autorizó un pago improcedente de $434 millones a MCueto Excavaciones SpA por demoliciones no realizadas: en 98 casos solo retiraron escombros.

Otra empresa recibió $782 millones sin acreditar experiencia ni solvencia, con sobreprecios injustificados. La Contraloría ordenó sumarios administrativos y remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al CDE para posibles acciones legales contra los responsables.