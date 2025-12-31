Informe de Contraloría detecta graves fallas operativas y falta de personal en el Paso Fronterizo de Colchane

Una inspección de la Contraloría General de la República reveló equipos inoperativos, déficit de funcionarios y debilidades en el control fronterizo en Colchane, en la Región de Tarapacá.

La Contraloría General de la República detectó múltiples deficiencias operativas y de personal en el Paso Fronterizo de Colchane, en la región de Tarapacá, tras una fiscalización que evidenció fallas en infraestructura, equipamiento y control de la frontera con Bolivia.

La inspección se inició en septiembre con una visita en terreno encabezada por la contralora general, Dorothy Pérez, cuyo objetivo fue revisar las condiciones de funcionamiento del complejo fronterizo.

Equipos inoperativos y control limitado

De acuerdo con el informe del organismo, la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Aduanas no cuentan con equipamiento técnico suficiente para enfrentar delitos como el tráfico ilícito de drogas.

La Contraloría constató que el Body Scan de la PDI, una máquina de rayos X y el incinerador del Servicio Agrícola y Ganadero se encuentran fuera de servicio, sin gestiones en curso para su reposición, lo que debilita los controles en el paso.

Además, se indicó que el único camión scanner de Aduanas revisa en promedio 16 camiones diarios, sin que exista un registro que respalde los criterios utilizados para seleccionar los vehículos fiscalizados.

El informe también alertó sobre la falta de dotación en terreno. El complejo opera con menos funcionarios de la PDI en Policía Internacional de los requeridos y presenta una presencia limitada de Carabineros, lo que afecta la capacidad de control y resguardo del sector.

La Contraloría verificó el tránsito irregular de personas por el denominado “Paso Ancestral”, ubicado entre Posiga, en Bolivia, y Colchane, en Chile. A esto se sumó el deterioro de una malla que delimita la frontera.

Ante estos hallazgos, el organismo instruyó a la PDI acreditar la operatividad del Body Scan y asegurar presencia permanente de la Brigada Antinarcóticos. Asimismo, ordenó a Aduanas aumentar la frecuencia de fiscalización y optimizar el uso del camión scanner.

En paralelo, el Servicio Agrícola y Ganadero deberá garantizar el funcionamiento del incinerador y mejorar sus procesos, mientras que la Delegación Presidencial tendrá que coordinar la reposición de equipos y reforzar la infraestructura crítica del complejo.