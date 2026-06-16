Exdirector de Migraciones por denuncia de eventual tráfico de menores haitianos: “Antes de tener alguna conclusión, es importante que las investigaciones sigan su curso”

El exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, abordó en CNN Prime la investigación de oficio anunciada por la Fiscalía Nacional por la eventual comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana bajo la figura de reunificación familiar durante el año pasado, tras el preinforme de la Contraloría General de la República (CGR).

Respecto de las eventuales deficiencias en la coordinación institucional ante el ingreso de menores a través de vuelos chárter, Thayer explicó que el proceso involucra distintas etapas y organismos con responsabilidades específicas.

Según detalló, la primera fase corresponde al Servicio Nacional de Migraciones, encargado de verificar los antecedentes necesarios para otorgar una residencia por reunificación familiar, beneficio al que pueden acceder personas extranjeras que residen legalmente en Chile y cuentan con residencia definitiva.

En ese proceso, el organismo revisa documentación previamente validada y legalizada en el caso de documentos emitidos en el extranjero. Entre los antecedentes exigidos se encuentran documentos de identidad, certificados de nacimiento que acrediten el vínculo familiar con la persona que solicita la reunificación, medios de sustento económico, contratos de trabajo, acreditación de ingresos y los documentos de identidad tanto de los menores como de los familiares involucrados en el trámite.

“Puedo dar la certeza respecto de que esa tramitación y el otorgamiento de esas residencias se realizó perfectamente en regla”, aseguró.

Thayer explicó que una segunda etapa corresponde al traslado de los menores hacia Chile, instancia en la que entran en juego las normas y responsabilidades asociadas a las líneas aéreas y las autoridades aeronáuticas.

“Las líneas aéreas tienen por ley la obligación de verificar que aquellas personas que embarcan con destino a Chile tengan la documentación adecuada. En el caso de las visas de reunificación familiar, deben comprobar que efectivamente exista una visa otorgada y que los niños cuenten con pasaporte y viajen acompañados por un adulto responsable, que puede ser su padre, su madre o un tutor legal”, sostuvo.

Finalmente, indicó que la última etapa se desarrolla en el aeropuerto de ingreso al país, donde la responsabilidad recae en la Policía de Investigaciones (PDI), organismo encargado del control migratorio.

“Es la Policía de Investigaciones la que debe verificar que la documentación corresponda efectivamente a la persona que está ingresando. En caso de detectar irregularidades, existen protocolos de derivación, particularmente cuando se trata de niños, hacia los tribunales de familia y los organismos administrativos encargados de su protección”, explicó.

#CNNPrime | Luis Eduardo Thayer, exdirector de Migraciones, por ingreso de niños haitianos: “Cada visa otorgada por reunificación familiar se otorgó en regla. Los padres o parientes de esos niños estaban efectivamente en Chile” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/AX7ThKvz8C — CNN Chile (@CNNChile) June 17, 2026

En cuanto al caso de los vuelos provenientes de Haití hacia Chile, Thayer sostuvo que actualmente existen tres investigaciones en curso y que, además, aún falta que las instituciones involucradas entreguen sus respuestas y antecedentes respecto de las observaciones formuladas por la CGR.

“Antes de tener alguna conclusión, es importante que las investigaciones puedan seguir su curso, ya sea desde el punto de vista administrativo por parte de la Contraloría o desde el ámbito penal a cargo de la Fiscalía. Luego corresponderá adoptar las acciones que sean necesarias”, subrayó.

#CNNPrime | Luis Eduardo Thayer, exdirector de Migraciones, por ingreso de niños haitianos: “No existen vuelos comerciales cotidianamente con Haití. Normalmente las familias contratan vuelos chárter” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/uM9U9VRu82 — CNN Chile (@CNNChile) June 17, 2026

#CNNPrime | Luis Eduardo Thayer, exdirector de Migraciones, por ingreso de niños haitianos: “El 2025, solicitamos formalmente a la Dirección General de Aeronáutica Civil que suspendiera la operación de vuelos que venían de Haití, puesto que el traslado de los niños no tenía las… pic.twitter.com/TH0F4vxGKe — CNN Chile (@CNNChile) June 17, 2026

#CNNPrime | Luis Eduardo Thayer, exdirector de Migraciones, por ingreso de niños haitianos: “En julio de 2025 solicitamos la suspensión de vuelos desde Haití a la Dirección General de Aeronáutica Civil. En agosto, dado que no hubo una respuesta de la cancelación de vuelo,… pic.twitter.com/61kOIcGh56 — CNN Chile (@CNNChile) June 17, 2026

#CNNPrime | Luis Eduardo Thayer, exdirector de Migraciones, por ingreso de niños haitianos: “El flujo se detuvo, puesto que las visas, desde el segundo semestre de 2025 hasta marzo de este año, no se otorgaron” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/S1OF6U5aqe — CNN Chile (@CNNChile) June 17, 2026

Consultado por el periodista Ivo Goic sobre su opinión respecto de la propuesta del jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, de crear una comisión investigadora para esclarecer “todos los antecedentes respecto a la inmigración, muchas veces ilegal, de ciudadanos haitianos” y extender la revisión desde 2014, durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, hasta la actualidad, Thayer manifestó sus reparos.

A su juicio, “lo óptimo es que se haga sobre la base de una investigación acotada en el tiempo, puesto que eso permite avanzar mucho más rápido y con mayor premura”, sostuvo.