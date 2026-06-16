Ministro Undurraga por suspensión de exposición de León Ferrari en el Museo Bellas Artes: “Lamentablemente, no se encontraron los recursos”

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, abordó este martes la suspensión de la exposición del artista argentino León Ferrari en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) por falta de presupuesto.

Al ser consultado, el titular de Culturas lamentó la cancelación de la muestra y señaló que no ha conversado con la directora del MNBA, Varinia Brodsky, al respecto.

“Lamentablemente, no se encontraron los recursos. Yo, en lo personal, no he conversado sobre esta materia con la directora del MNBA”, aclaró al asistir al Museo de Historia Natural, según consignó Radio Bio Bío.

Undurraga lamentó también que los recortes presupuestarios afecten a las exposiciones, pero destacó que no impactan a los trabajadores: “Las reducciones de presupuesto lamentablemente afectan a las exposiciones, pero afortunadamente no afectan a los trabajadores”.

Asimismo, el secretario de Estado instó a fortalecer la colaboración público-privada para financiar la cultura en el país.

Según detalló Brodsky a El Mostrador, la exposición era un trabajo colaborativo con el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina y la Fundación Augusto y León Ferrari, siendo gestionado desde hace cerca de tres años.

La directora del MNBA sostuvo que la cancelación de la actividad “tiene consecuencias que merman el desarrollo del Museo, indudablemente. Una muestra de estas características eleva los estándares curatoriales y de gestión, fortalece redes de colaboración internacional, fomenta espacios para la investigación especializada y genera nuevas oportunidades de vinculación con públicos diversos”.

La exposición contemplaba 160 obras prestadas por la familia y la fundación del artista, con piezas destacadas como “Nosotros no sabíamos” o “La civilización occidental y cristiana”.