Revés judicial para Mario Desbordes: Tribunal ratifica admisibilidad de querella de Irací Hassler en su contra por denuncia calumniosa

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el recurso de reposición que presentó el alcalde Mario Desbordes en contra de la querella que interpuso la diputada y exalcaldesa de la comuna, Irací Hassler.

El recurso de reposición tenía como objetivo anular la admisibilidad de la querella de Hassler por denuncia calumniosa en el marco del caso Sierra Bella, pero con la resolución el tribunal ratificó la validez de la acción judicial de la parlamentaria.

De esta forma, continuará el proceso judicial con las investigaciones correspondientes.

La querella de la exalcaldesa de Santiago se presentó luego de que el Poder Judicial admitiera la querella que ingresó la administración municipal de Desbordes en su contra por presunto fraude al fisco en la millonaria compra fallida de la clínica Sierra Bella.

Al respecto, Hassler expresó en redes sociales que “resulta lamentable que el alcalde Desbordes intente reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia. La causa fue objeto de una extensa investigación que se prolongó por más de dos años y concluyó con el sobreseimiento, estableciéndose que los hechos investigados no constituían delito“.

Desde la defensa de Hassler sostienen que la denuncia de la municipalidad se basa en antecedentes que ya fueron investigados y que ya cuentan con una resolución.