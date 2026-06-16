Sernac emite alerta de seguridad por más de 10 mil reguladores de gas con riesgo de falla y posible fuga

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por un defecto en reguladores de gas Mademsa, lo que implicaría un riesgo para los consumidores.

Desde el organismo señalaron que estos productos cumplieron inicialmente con todos los protocolos de certificación para ser comercializados en Chile.

“Sin embargo, la prohibición de comercialización por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y ensayos de laboratorios realizados a posteriori, en condiciones muy por sobre las condiciones normales de uso, se detectó que la tapa del regulador se podría desprender, facilitando fugas de gas licuado, con el consiguiente riesgo de incendio, quemaduras y/o contaminación por gas“, agregaron.

Detallaron que el regulador, modelo TYQ-TS01B, fue comercializado en el país “entre marzo de 2024 y abril de 2026, existiendo 10.284 unidades en manos de los consumidores y un total de 1.201 unidades en cadena de distribución”. De acuerdo a la información entregada por la empresa, a la fecha “no se han reportado accidentes en el país“.

¿Qué hago si tengo uno de los reguladores?

El Sernac llamó a los consumidores y consumidoras a suspender de forma inmediata el uso del regulador por razones de seguridad.

por razones de seguridad. Tras ello, deben ponerse en contacto con Mademsa para gestionar la devolución del artefacto y obtener la restitución del dinero pagado por el producto, cuyo valor de referencia es de $14.990.

y obtener la por el producto, cuyo valor de referencia es de $14.990. Si bien la comercialización del producto también fue realizada a través de tiendas especializadas, tales como Easy, Sodimac, Dimasa o Mercadolibre, la devolución del producto y restitución del dinero será exclusivamente a través de Mademsa.

Puntos de contacto e información