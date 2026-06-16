Cámara aprueba proyecto que autoriza agentes encubiertos en internet para perseguir delitos sexuales contra menores de edad

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 147 votos a favor la iniciativa que busca modificar el Código Penal para autorizar el uso de agentes encubiertos y reveladores en internet para la persecución de delitos sexuales contra menores de edad.

El proyecto fue aprobado en su primer trámite en la Cámara Baja y ahora avanzará al Senado para su segundo trámite constitucional.

La iniciativa fue ampliamente respaldada por los parlamentarios y parlamentarias, quienes manifestaron la urgencia de actualizar los mecanismos de investigación criminal en favor de la protección de los menores de edad.

Esto debido a que argumentaron que este tipo de delitos han migrado desde el entorno físico a internet, lo que supone un riesgo para los menores de edad debido al libre acceso que tienen a las plataformas de redes sociales.

La ley actual solo “permite la interceptación de comunicaciones, así como el uso de agentes encubiertos para investigar delitos de explotación sexual; producción, distribución o almacenamiento de material pornográfico de menores de 18 años o la transmisión por medio de dispositivos técnicos de imágenes y sonidos de una situación o interacción de significación sexual, por parte de una persona menor de 18 años”.

Con el proyecto se permitiría, entonces, la incorporación de los agentes reveladores (que son equipos utilizados en investigaciones de crimen organizado) y se ampliaría el catálogo de delitos al incluir aquellos donde se fuerce o induzca a niños menores de 14 años a realizar acciones de significación sexual, estar expuestos a estas o al intercambio de material pornográfico infantil o de explotación sexual, según detalló el comunicado del Congreso.

Asimismo, también se aprobó la indicación que tiene como objetivo que el Ministerio de Seguridad y las instituciones policiales entreguen un informe al Congreso en un plazo de un año, detallando el estado de las capacidades de investigación de este tipo de cibercrimen en cada región del país.