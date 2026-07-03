Contraloría da plazo de 10 días a la Dipres para explicar si se publicó decreto que autoriza recorte presipestario en Salud

La Contraloría General de la República (CGR) dio un plazo de 10 días hábiles a la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda para aclarar la fecha exacta, el soporte material o digital y la vía de comunicación del polémico Decreto 333, documento medular de la cartera que autoriza una serie de recortes presupuestarios en el sistema de salud pública y que ha despertado duras sospechas administrativas en el Congreso Nacional.