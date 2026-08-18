Senapred declara Alerta Roja en Antofagasta, Mejillones, Taltal y Tocopilla por intensas lluvias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para las comunas de Antofagasta, Mejillones, Taltal y Tocopilla debido al evento meteorológico que afecta a la región.

La medida reemplaza a la Alerta Amarilla que se encontraba vigente y se adopta ante el aumento en la severidad de las precipitaciones y sus efectos, especialmente en Tocopilla, donde durante este martes se registraron aluviones y activación de quebradas.

La Alerta Roja se mantendrá vigente desde este martes 18 de agosto hasta que las condiciones así lo ameriten.

“Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”, informó la autoridad.

Ordenan evacuar seis sectores de Tocopilla

En paralelo, Senapred solicitó mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) la evacuación de distintos sectores de Tocopilla ante la activación de quebradas.

Las zonas incluidas en las nuevas instrucciones son:

Pacífico Norte

Tres Marías

5 de Octubre

18 de Septiembre

Almirante Riveros

O’Higgins