Contraloría detectó irregularidades en gestión de químicos peligrosos: Instruyó un sumario en Servicio de Salud y Delegación Presidencial de Arica

La Contraloría Regional de Arica y Parinacota identificó una serie de irregularidades en el almacenamiento, traslado, inutilización y medidas de seguridad de contenedores del precursor químico acetato de etilo, incautado en el Puerto de Arica en 2022, y que debieron ser trasladados a una planta en la Región de Antofagasta.

El ente reveló que en 2022, durante una operación entre la PDI y la Dirección Regional de Aduanas de Arica, “se incautaron 41 contenedores en tránsito hacia Bolivia que contenían mercancías declaradas como precursores químicos y permanecían rezagados desde 2020 en el Puerto de Arica. Debido a su alta inflamabilidad y volatilidad, dicha carga representaba riesgos significativos para la salud de las personas y el medio ambiente”.

En detalle, la Contraloría advirtió que “no se pudo establecer que el Servicio de Salud Arica y Parinacota haya remitido a la Fiscalía Local de Alto Hospicio el protocolo del análisis químico de esa sustancia, lo que permitía no solo identificarla, sino que detallar su naturaleza, contenido, composición y grado de pureza”.

A ello se suma que no se envió un informe respecto de los componentes tóxicos y psicoactivos asociados, los efectos que producen y la peligrosidad que reviste para la salud pública, de acuerdo con la ley 20.000.

Con todo, la Contraloría inició un sumario en el Servicio de Salud y en la Delegación Presidencial Regional de la Región de Arica y Parinacota.