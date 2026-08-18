“Estoy atrapada”: Alcaldesa de Tocopilla relata que quedó aislada tras activación de quebrada en medio del aluvión

“Estoy aquí atrapada sin poder regresar al trabajo”. Así describió la alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, la compleja situación que enfrenta durante el aluvión que afecta este martes a la comuna de la Región de Antofagasta.

En conversación con CNN Tarde, la jefa comunal relató que salió junto a un grupo de funcionarios municipales para revisar la activación de una quebrada, pero la fuerza con la que comenzó a descender el agua y el barro les impidió continuar su recorrido.

“Lamentablemente estábamos saliendo a ver la activación de una de las quebradas y quedamos en el camino. Como la mayoría de la gente aquí de la comuna, no sabíamos en qué momento iba a pasar esto. Lo teníamos claro, pero no pensamos que venía con tanta fuerza la naturaleza”, sostuvo.

La alcaldesa explicó que las corrientes que atraviesan distintas calles han dejado sectores sin posibilidad de cruce y mantienen a funcionarios municipales y vecinos aislados en diferentes puntos.

La alcaldesa explicó que las corrientes que atrasviesan distintas calles han dejado sectores sin posibilidad de cruce y mantienen a los funcionarios municipales y vecinos aislados en diferentes puntos.

“Estamos atrapados, estamos en diferentes lugares. Todos los funcionarios municipales, hay gente que está aislada en sus casas porque todos estos ríos de estas calles de aguas lluvias no permiten el cruce en muchas calles de la comuna”, señaló.