Cobre sufre fuerte retroceso y cae más de 3% tras aumento de inventarios en LME

El precio del cobre retrocedió 3,47% este martes y cerró en US$ 6,50 por libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), según datos de Cochilco.

La caída se produce un día después de que el metal alcanzara un máximo histórico de US$ 6,73 por libra, impulsado entonces por la escasez de material disponible en Londres, una demanda china más débil y un dólar más barato a nivel internacional.

En dólares por tonelada métrica, el contado cerró este martes en US$ 14.335, frente a los US$ 14.850 del cierre del lunes. El contrato a futuro a tres meses también retrocedió 1,64% y se ubicó en US$ 6,39 por libra.

Inventarios de LME suben 7,57% en un solo día

Los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres subieron con fuerza este martes, hasta 223.550 toneladas métricas, un incremento de 15.725 toneladas respecto de la jornada anterior, equivalente a 7,57%.

El aumento de existencias disponibles coincide con la corrección del precio, luego de que la escasez de metal fuera precisamente el factor que explicó el repunte del lunes.

En la Bolsa de Nueva York Mercantile Exchange (COMEX), el metal rojo cerró en US$ 6,60 por libra para el contrato con entrega en agosto, mientras que los contratos con vencimiento en noviembre, enero y julio de 2027 se ubicaron en US$ 6,68, US$ 6,75 y US$ 6,94 por libra, respectivamente.

Promedio anual se mantiene en US$ 6,01 por libra pese a la corrección

Pese a la corrección diaria, el precio promedio del cobre en lo que va de 2026 se mantiene en US$ 6,01 por libra, un alza de 39,45% respecto del mismo período del año anterior. El promedio del mes a la fecha se ubica en US$ 6,51 por libra.

Entre los otros metales transados en la Bolsa de Metales de Londres, el aluminio cayó 1,62% hasta US$ 3.219 por tonelada, el zinc retrocedió 1,56% a US$ 3.795 y el estaño bajó 1,20% a US$ 55.550.

El níquel fue la excepción con un leve avance de 0,42%, hasta US$ 16.740 por tonelada. El carbonato de litio se mantuvo en US$ 19,75 por kilogramo al 11 de agosto, sin variación respecto del reporte anterior.