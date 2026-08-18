Aluvión en Tocopilla: Registran bajada de agua y material desde quebrada en medio de intensas lluvias

Una nueva bajada de agua y material se registró este martes en Tocopilla, Región de Antofagasta, en medio de las intensas precipitaciones que afectan al norte del país.

Registros difundidos durante la jornada muestran agua, barro, piedras y rocas descendiendo desde sectores de quebradas, mientras continúan las lluvias sobre la comuna.

URGENTE 🚨 Aluvión impacta en la comuna de Tocopilla, región de Antofagasta. ⚠️ EVACÚA hacia los puntos de encuentro. Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. pic.twitter.com/Wu6iZPLwZK — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 18, 2026

URGENTE ⚠️ Se registra aluvión en el sector Tres Marías, comuna de Tocopilla. Actualizaremos… © Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. pic.twitter.com/0XYtot2XAp — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 18, 2026