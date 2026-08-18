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Aluvión en Tocopilla: Registran bajada de agua y material desde quebrada en medio de intensas lluvias

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Una nueva bajada de agua y material se registró este martes en Tocopilla, Región de Antofagasta, en medio de las intensas precipitaciones que afectan al norte del país.

Registros difundidos durante la jornada muestran agua, barro, piedras y rocas descendiendo desde sectores de quebradas, mientras continúan las lluvias sobre la comuna.

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