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Impactantes videos del aluvión en Tocopilla: Autoridades solicitaron evacuar la zona y Senapred activó alerta SAE

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Impactantes videos del aluvión en Tocopilla: Autoridades solicitaron evacuar la zona

Un aluvión afectó este martes a Tocopilla, en la Región de Antofagasta, luego de que las intensas precipitaciones provocaran la activación de quebradas.

En este contexto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar diferentes zonas de Tocopilla mediante mensajería SAE.

Senapred declaró Alerta Roja para Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla debido al evento meteorológico. Las autoridades mantienen el llamado a seguir las instrucciones de los organismos de emergencia y evitar exponerse innecesariamente en las zonas afectadas.

La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, informó que se activaron las quebradas del Limón y 5 de Octubre y que el flujo estaba arrastrando vehículos a su paso.

Varios registros grabados en la zona dan cuenta del daño provocado por el agua en las calles de la ciudad.

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