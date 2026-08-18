Impactantes videos del aluvión en Tocopilla: Autoridades solicitaron evacuar la zona y Senapred activó alerta SAE

Un aluvión afectó este martes a Tocopilla, en la Región de Antofagasta, luego de que las intensas precipitaciones provocaran la activación de quebradas.
En este contexto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar diferentes zonas de Tocopilla mediante mensajería SAE.
Senapred declaró Alerta Roja para Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla debido al evento meteorológico. Las autoridades mantienen el llamado a seguir las instrucciones de los organismos de emergencia y evitar exponerse innecesariamente en las zonas afectadas.
La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, informó que se activaron las quebradas del Limón y 5 de Octubre y que el flujo estaba arrastrando vehículos a su paso.
Varios registros grabados en la zona dan cuenta del daño provocado por el agua en las calles de la ciudad.
Siguen llegando reportes ciudadanos del #aluvión que afecto este medio día a #Tocopilla , en este registro de puede ver la velocidad y energía con la que bajo. pic.twitter.com/4GIbe6A68i
— Red de Emergencia ONG (@reddeemergencia) August 18, 2026
#Aluvión bajando por sector tres marias en #Tocopilla. Hay aviso de evacuación SAE en el sector. pic.twitter.com/6neaoXHH2c
— Red de Emergencia ONG (@reddeemergencia) August 18, 2026
#Tocopilla ahora pasando 12:35 PM 18 agosto 2026 en TOCOPILLA @meganoticiascl @CHVNoticitas_cl @canal13 #Antofagasta pic.twitter.com/MwnRKdur6r
— Pichulonco Tulahuena (@mostricio) August 18, 2026
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