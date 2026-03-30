Contraloría detecta que 6.311 funcionarios públicos obtuvieron ingresos de otros empleadores mientras estaban con licencia médica

El organismo notificará a los organismos correspondientes para que inicien los procedimientos disciplinarios, los cuales deberán ser reportados en un plazo de cinco días.

Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló este lunes que 6.311 funcionarios públicos podrían haber trabajado durante el período que debían estar en reposo médico entre 2023 y 2024, registrando ingresos de otros empleadores mientras se justificaban con licencias médicas.

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 21 de 2026 analizó 48.682 licencias médicas y determinó que 2.538 de estos servidores percibieron remuneraciones de otras entidades públicas o privadas, 3.611 recibieron honorarios, y 162 registraron ambos tipos de ingresos simultáneamente.

Entre ellos, 150 habrían trabajado mediante plataformas digitales de servicios, realizando tareas como transporte, entregas de alimentos y compras.

En cuanto a las instituciones más afectadas, se identificaron a la Fundación Integra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y el Servicio de Salud de Concepción como los organismos con mayor número de servidores involucrados.

El informe también evidencia que varios de estos funcionarios ya habían sido detectados en irregularidades previas relacionadas con licencias médicas: 862 por viajar al extranjero durante su reposo (CIC N°9), 427 por asistir a casinos (CIC N°15) y 138 por ambas situaciones.

Frente a estos hallazgos, Contraloría notificará a los organismos correspondientes para que inicien los procedimientos disciplinarios, los cuales deberán ser reportados en un plazo de cinco días.

Además, la información será enviada a la COMPIN, SUSESO, Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado para los fines que correspondan.