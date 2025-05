Constanza Martínez desvincula al FA del Caso ProCultura: “La única militancia que se conoce a Alberto Larraín es de la DC”

El presidente de la DC, Alberto Undurraga, salió al paso de estos dichos, tildándolos de “inaceptables”.

Este miércoles, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, desvinculó a su partido del caso ProCultura, afirmando que “la única militancia que se conoce a Alberto Larraín es de la Democracia Cristiana (DC)”.

¿Qué dijo Martínez sobre el caso ProCultura?

En entrevista con T13 Radio, la timonel aseguró que “ProCultura no es un caso del Frente Amplio. Es una fundación que tiene vinculaciones personales con algunos miembros del FA”.

Pero recalcó que “la mayoría de los aumentos de monto fueron provocados por gobiernos regionales de la Región Metropolitanaq y el Biobío, ambos ex militantes DC, y la única militancia que se conoce a Alberto Larraín es de la DC. Entonces, no digo que es solo de ellos, ni solo de nosotros, pero no es un caso del FA”.

Por otra parte, la otrora delegada presidencial se refirió a las constantes filtraciones respecto al caso, señalando que “ha pasado en varios casos de distintos tenores políticos, pero el nivel de recurrencia que ha ocurrido respecto al Frente Amplio es bastante más que el resto”.

Desde la DC criticaron duramente estos dichos. “La declaración de Constanza Martínez, presidenta del FA, son inaceptables. En caso ProCultura, y en todos los casos, debe investigarse, caiga quien caiga, sin ninguna defensa corporativa”, dijo el presidente de la DC, Alberto Undurraga, en una publicación en X (ex Twitter).