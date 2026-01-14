Confirman suspensión de causa contra diputado Calisto tras ser elegido senador y tener “nuevo” fuero

En la instancia judicial explicaron que el diputado "no está desaforado en su condición de senador electo".

El Juzgado de Garantía de Coyhaique realizó la audiencia de formalización de la investigación en contra del diputado Miguel Ángel Calisto por el delito de fraude al fisco.

Sin embargo, en la instancia se señaló que la causa fue suspendida. ¿La razón? Calisto cuenta nuevamente con fuero parlamentario, ya que fue elegido como senador en las elecciones del 16 de noviembre.

Fue a fines de septiembre de 2025 que la Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado, por lo que la indagatoria podía seguir su curso y se podía pedir su formalización por fraude al fisco.

Sin embargo, Calisto continuó con su candidatura a senador por Aysén y resultó electo con un cupo en el FRVS.

Es por ello que el parlamentario cuenta con un nuevo fuero, ahora como senador.

El desafuero “no tiene efecto extensivo ni expansivo, ni puede tenerlo, dándose la situación tal vez inédita en la República, que el desaforado diputado Miguel Ángel Calisto ha vuelto a tener la calidad de aforado desde el 16 de noviembre de 2025, oportunidad en la que fue elegido senador. En consecuencia, a efectos desde ese día, a un nuevo fuero parlamentario”, explicó el juez, según consigna Radio Bío-Bío.

En ese sentido, Calisto “no está desaforado en su condición de senador electo por la jurisdicción de Aysén y no hay razón alguna de economía procesal que permita a los persecutores obviar el antejuicio de desafuero como senador”.

De ese modo, la causa podrá reabrirse solo después de que jure como senador, es decir, el próximo 11 de marzo.