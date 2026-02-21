“Confirma lo que hemos venido planteando”: Ministra Maisa Rojas tras fallo que anula resolución del Primer Tribunal Ambiental sobre Dominga

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, se refirió al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que dejó sin efecto la resolución del Primer Tribunal Ambiental de febrero de 2025 sobre el proyecto Dominga, al determinar que no corresponde a un caso previsto por la ley.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, se refirió al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que anuló de oficio todo lo obrado en la etapa de cumplimiento incidental en la causa ambiental vinculada al proyecto Dominga.

En ese contexto, la secretaria de Estado explicó que el tribunal de alzada “se ha pronunciado en un fallo unánime, aclarando las competencias de cada institución en materia ambiental”.

Cabe mencionar que la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca, estableció que la resolución dictada por el Primer Tribunal Ambiental en febrero de 2025 no corresponde a un caso previsto por la ley.

Asimismo, Rojas afirmó que “esto implica que el proyecto Dominga se encuentra rechazado, en base a la decisión del Comité de Ministros de enero de 2025. Además, confirman lo que hemos venido planteando”.

Y concluyó: “El Comité de Ministros dio cumplimiento al fallo del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024, y actuando dentro del ámbito de su competencia, las instituciones funcionan”.