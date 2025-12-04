Condenan al Instituto Nacional del Cáncer a indemnizar con $30 millones a paciente por intervención oncológica “negligente”

La Corte de Santiago ratificó que el centro asistencial desgarró la vena cava de una paciente, lo que generó que la mujer tuviera que ser internada en la UTI, con ventilación mecánica.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una sentencia que condenó al Instituto Nacional del Cáncer a pagar una indemnización de $30 millones por concepto de daño moral a una paciente oncológica.

Según lo informado por el Poder Judicial -en fallo unánime- la Novena Sala del tribunal de alzada ratificó íntegramente la sentencia impugnada, dictada por el 22° Juzgado Civil de Santiago.

La sentencia de primera instancia había condenado al centro asistencial por negligencia médica en una intervención en que desgarró la vena cava de la paciente, lo que le provocó dos episodios de shock hipovolémico que requirieron de reanimación e ingreso a la UTI, con ventilación mecánica.

El fallo de la Corte de Santiago sostuvo que “atendido el mérito de los antecedentes, lo cierto es que los argumentos de hecho y de derecho que constituyen las alegaciones que se esgrimen en sustento del arbitrio en análisis, no logran desvirtuar, en concepto de estos jueces, los fundamentos tenidos en consideración por el tribunal a quo para resolver de la forma en que lo hizo, los que esta Corte comparte”.

“Por estas consideraciones, se confirma la sentencia apelada de veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, dictada por el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago (…) con costas del recurso”, remató el fallo judicial.