Condenan a dos exempelados por millonario perjuicio en la Coopeuch: Omitieron alertas y provocaron daño de más de $6 mil millones

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a Linda Alegría y Leonardo Vilches, exfuncionarios de Coopeuch, a dos años de presidio remitido y al pago de una multa de 21 UTM por el delito de administración desleal.

Según lo informado por La Tercera, el dictamen -obtenido tras una investigación de la Fiscalía Centro Norte liderada por la fiscal Ximena Chong– determinó que los trabajadores provocaron un perjuicio patrimonial de $6.711.560.766 al omitir de manera intencional las alertas de sobregiros financieros surgidas por un error en el tipo de cambio del bolívar venezolano a dólares.

Los hechos comenzaron en mayo de 2022, cuando la cooperativa detectó inconsistencias contables derivadas de una modificación en la moneda de Venezuela que eliminó seis ceros de su valor.

Esta falla permitió que 16 clientes realizaran 5.242 transacciones en el extranjero por montos que superaban sus fondos reales, saldo que Coopeuch debió transferir de sus propios recursos a la empresa Mastercard.

Según el tribunal, los imputados “realizaron conductas intencionales de adulteración contable” y “acciones deliberadas de encubrimiento” para ocultar los balances reales mediante respaldos falsificados.

La resolución acreditó que Alegría, analista de contabilidad, y Vilches, jefe de administración de cartera, adulteraban los registros para simular cierres mensuales correctos, desactivando además los controles cruzados exigidos por la institución.

Pese a que no percibieron ganancias directas, el fallo judicial confirmó que ambos incumplieron sus deberes de salvaguardia y actuaron contra los intereses patrimoniales de la firma. Los condenados cumplirán la pena en libertad debido a su irreprochable conducta anterior y su colaboración en el proceso.

Versión de Coopeuch

Con respecto a este caso, desde la cooperativa señalaron que “los hechos a los que se refiere la sentencia favorable a Coopeuch, corresponden a hechos ocurridos entre 2021 y 2022 e involucraron a excolaboradores de la institución”, resaltando que “estos hechos fueron detectados por los propios mecanismos internos de control de Coopeuch”.

La cooperativa planteó que ante esto ejerció las acciones legales correspondientes y posteriormente colaboró activamente con la investigación desarrollada por el Ministerio Público.

“Coopeuch realizó el año 2023 todas las acciones de gestión necesarias para activar las coberturas de seguro asociadas al caso. Como resultado de ese proceso, durante el año 2023, la cooperativa recuperó parte significativa del impacto económico”, agregó la cooperativa, recalcando que “Coopeuch reafirma su compromiso con la transparencia y la probidad”.