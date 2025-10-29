Condenan a carabineros (r) por el secuestro y homicidio de jóvenes que intentaban resguardarse en la embajada argentina en 1973

En fallo unánime, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a los dos funcionarios en retiro.

Esta semana, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a dos efectivos de Carabineros en retiro por su responsabilidad por el secuestro y homicidio de jóvenes que intentaban ingresar a embajada de Argentina en 1973.

Se confirmó su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Raúl Buridán San Martín Barrera, Abelardo Quinteros Miranda, Celedonio Sepúlveda Labra y el homicidio calificado de Eduardo Santos Quinteros Miranda, ilícitos perpetrados en octubre de 1973, al frustrar el ingreso de las víctimas a la embajada de Argentina.

En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó al entonces sargento segundo Nolberto Fermín Ceballos Moraga a dos penas de cumplimiento efectivo de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor de los tres secuestros calificados y del homicidio calificado, respectivamente. En tanto, el entonces mayor José Alfredo Aros Velásquez, deberá cumplir 10 años y un día, como coautor de los secuestros calificados.

En el fallo de primer grado confirmado, la ministra Paola Plaza estableció que el 6 de octubre de 1973 “Eduardo Quinteros, 19 años, estudiante secundario y militante de las Juventudes Comunistas; Abelardo Quinteros, 21 años, estudiante de sastrería y militante del PC; Raúl San Martín, 19 años, obrero y militante de las JJ. CC.; Celedonio Sepúlveda, 25 años, soldador y militante del PC; y Samuel Riquelme, subdirector general de la PDI de Chile a la fecha de los hechos investigados, intentaron asilarse en la Embajada Argentina, ubicada en Avenida Vicuña Mackenna, usando como vía de acceso el Hospital San Borja Arriarán”.

“Al momento en que los nombrados se aprestaban a saltar el muro divisorio, fueron interceptados por funcionarios de Carabineros pertenecientes a la 6.ª Comisaría, los que ya se encontraban en el mismo lugar, con vestimentas que simulaban ser personal de salud, quienes frustraron el intento, haciendo uso de sus armas de fuego en contra de aquellos que buscaban refugio, resultando fallecido en el lugar Eduardo Quinteros. Los demás detenidos fueron trasladados a la indicada comisaría junto con el funcionario de Investigaciones que les acompañaba, Samuel Riquelme, quien logró salvar con vida”, agrega el documento.

Posteriormente, fueron encontrados los restos de Abelardo Quinteros Miranda y Celedonio Sepúlveda Labra, tras ser identificados entre aquellas “víctimas cuyos cuerpos fueron recuperados desde el Patio 29 del Cementerio General en el año 1991, sin identificación y al margen de todo registro público”. “Las diligencias identificatorias y forenses establecieron como causa de muerte de Abelardo Quinteros ‘heridas por arma de fuego, siendo la causa inmediata del fallecimiento un shock hemorrágico en el contexto de una muerte de etiología médica legal, violenta homicida’, y de Sepúlveda Labra como ‘consecuencia directa y proporcionada a las heridas por arma de fuego, siendo la causa inmediata del fallecimiento un shock hemorrágico en el contexto de una muerte de etiología médico legal, violenta homicida’”.