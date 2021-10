Durante un Concejo municipal realizado este martes, que se transmitió públicamente a través de Facebook Live, el alcalde de la comuna de La Reina y vicepresidente de la UDI, José Manuel Palacios, ocupó un tiempo para opinar a propósito de los 33 años del NO. “Destacar el trabajo que se ha hecho en los últimos 30 años y poner sobre la mesa, a propósito de las elecciones, que pongamos ojo en el periodo anterior a la dictadura, donde reinó el hambre y la miseria en este país”, manifestó Palacios.

En su alocución continuó hablando de “una condena al marxismo, si es que no hubiese sido por la dictadura, que nosotros no quisiéramos tampoco que hubiese sucedido”. Acto seguido, en el video que tuvo más de 700 reproducciones, advirtió, “ojo con los periodos, ojo con quien elegimos, ojo con el futuro del país, porque hay muchas cosas que hay trabajar para no repetir la historia”.

“Eso es lo que nosotros queremos, no volver a pasar una dictadura“, insistió el alcalde, cuando fue interrumpido por el concejal Cristián del Canto (PS): “no asustemos a la gente alcalde“. Inmediatamente, Palacios señaló que “solo estoy poniendo el tema que menciono…”, cuando del Canto remarcó que “está haciendo una apología del terror, de lo que va a suceder en nuestro país“.

“Si hablar de la dictadura es una apología del terror, entonces no hablemos de dictadura, porque eso también es una apología del terror (sic)”, contestó el alcalde de La Reina, cambiando inmediatamente de tema.

Les comparto la declaración pública ante los graves dichos del alcalde Palacios en el Concejo Municipal de La Reina el día de hoy.

“Creo que el alcalde se extralimitó considerablemente hoy con sus dichos, hizo uso del Concejo municipal para practicar la campaña del terror”, señaló del Canto a CNN Chile y añadió que su principal preocupación es “que haya vinculado el proceso electoral que está viviendo el país con una apología del terror y de la violencia, dando a entender que si no votábamos adecuadamente corríamos el riesgo de un nuevo golpe de Estado y de una nueva dictadura”.

“Tiene que resarcirse de lo dicho, es algo absolutamente preocupante”, sostuvo el también arquitecto y recordó que “cuando escuché, no me quedó otra que interrumpirlo y sacar la voz por los concejales de oposición, porque me parece que ofendió a una cantidad importante de personas que sufrieron violaciones a los Derechos Humanos o lo pasaron muy mal durante el periodo de la dictadura”.

De igual manera, la concejal Fresia Pérez (Ind) sostuvo que lo ocurrido “es impresentable, el alcalde interviene para inducir el voto en las vecinas y vecinos” y señaló que “tenemos un Chile que ha cambiado, que quiere democracia permanente y estamos trabajando en una Constitución nueva y soberana, donde todas las personas podemos participar”. A su vez, recordó que durante el concejo en cuestión “perdí la paciencia, quizás cometí un error, porque saqué la pantalla, no fui capaz de soportarlo”.

En tanto, el representante Fernando Encina (CS), manifestó que, con sus dichos, “lo que hace el alcalde es deslizar una amenaza clara” y que “eso es campaña del terror, lo rechazamos profundamente”. Recordó que, en ese momento, “los concejales quedamos en shock” y que aunque iban a intervenir tras la rápida reacción de del Canto, “el alcalde cambia el tema y la conversación se desvía, cerrando el concejo”.

La misma tarde, los tres concejales de oposición emitieron una declaración pública, relatando lo sucedido y rechazando las palabras del alcalde Palacios, “que basado en un discurso de odio y haciendo apología del terror, esboza una clara amenaza ante la posibilidad de que como sociedad escojamos autoridades que le den a nuestro país un rumbo de transformaciones democráticas”.

También remarcaron que “resulta un agravante que el alcalde utilice el espacio del Concejo municipal como tribuna para desarrollar dichos comentarios”, haciendo un llamado a los vecinos de La Reina a “no caer en provocaciones ante campañas del terror como esta”. Asimismo, el pacto Apruebo Dignidad de la comuna se unió a las declaraciones emplazando al alcalde: “Ya no es tiempo de amedrentamientos ni opresiones”.