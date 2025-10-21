País san bernardo

Concejales de oposición presentan requerimiento para destituir al alcalde de San Bernardo por presunto “abandono de deberes”

21.10.2025 / 17:51

Los concejales del Partido Republicano y de la UDI presentaron un requerimiento contra el alcalde Christopher White por presunto abandono de deberes e irregularidades en su gestión.

Los concejales de oposición de San Bernardo presentaron ante el Tribunal Electoral Regional (TER) un requerimiento que solicita la destitución del alcalde del Partido Socialista (PS), Christopher White, por presunto abandono de deberes e irregularidades en su gestión.

En concreto, la acción fue presentada por los concejales republicanos Juan Francisco Rivera, Carolina Fuentealba y María Jesús Núñez, además de la gremialista Mariela Araya.

En el documento, argumentaron que la solicitud se realizó “por notable abandono de deberes, irregularidades financieras y graves infracciones al principio de probidad administrativa”, y detallaron que no se ha efectuado un “pago íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales de los funcionarios de la Corporación Municipal de Educación y Salud (CORSABER)”, cuya deuda supera los $1.900 millones, además de intereses, multas y juicios en curso.

Asimismo, acusaron la suscripción de convenios y contratos colectivos durante 2022 “sin respaldo presupuestario suficiente, generando un déficit financiero superior a los $3.400 millones”.

Reiteraron, además, que esta “gestión negligente” habría provocado el embargo de bienes municipales “como consecuencia de juicios laborales”, y consignaron que se habría omitido la entrega de información y rendiciones de cuentas exigidas por la normativa vigente.

Por otro lado, mencionaron el uso indebido de recursos de la Subvención Escolar Preferencial y deficiencias en la supervisión de fondos.

El TER de la Región Metropolitana deberá revisar los antecedentes y determinar si existió un eventual abandono de deberes o falta de probidad administrativa por parte del jefe comunal.

La respuesta del alcalde de San Bernardo

Respecto al requerimiento presentado en su contra, White comentó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público han denunciado “acciones concretas por irregularidades por más de $13 mil millones durante el período de Nora Cuevas”.

