Conaf suspende quemas agrícolas y forestales en Ñuble tras aviso por vientos en la región: Se busca evitar incendios forestales

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó sobre la suspensión de quemas agrícolas y forestales en la Región de Ñuble, debido al anuncio de fuertes vientos en sectores precordilleranos asociados al fenómeno conocido como viento puelche.

La medida se tomó de manera preventiva para disminuir el riesgo de incendios forestales y también aplicará en las regiones de Biobío y La Araucanía. Comenzó a regir a partir de este 1 de julio y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

“Ante la alerta meteorológica por viento puelche, queremos informar que Conaf ha resuelto la suspensión de todas las quemas agrícolas y forestales desde este miércoles 1 de julio y hasta nuevo aviso. Se trata de una medida preventiva y necesaria para evitar incendios y resguardar a las personas, los predios y nuestro entorno“, dijo el delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda.

La autoridad llamó a agricultores y propietarios a respetar la disposición y a informarse a través de los canales oficiales sobre las restricciones vigentes, además del estado del calendario de quema y las condiciones para el uso del fuego en la región.

El director regional de Conaf, Domingo González, reforzó el mensaje: “Hacemos un llamado a nuestros agricultores y a toda la comunidad a informarse a través de los canales oficiales sobre la restricción vigente y a extremar las medidas de prevención para evitar incendios forestales. Ante cualquier emergencia o situación de riesgo, pedimos comunicarse oportunamente al 130 de CONAF, al 133 de Carabineros o al 132 de Bomberos”.