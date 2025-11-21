Conaf ha retirado 500 litros de aceite de soya tras derrame que afectó humedal altoandino en Parque Nacional Lauca

Las autoridades confirmaron que una tagua gigante falleció debido a la emergencia ambiental y que se registraron 80 aves con potencial de ser afectadas.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) comunicó que ya ha retirado 500 litros de aceite de soya, luego de que un camión derramara 25 mil litros de dicho líquido en el sector Chungará del Parque Nacional Lauca (Región de Arica y Parinacota).

La situación ocurrió a la altura del km 179 frente al refugio guardería de Conaf, luego del volcamiento de un camión boliviano que transportaba 25 mil litros de aceite de soya a granel, que afectó mayoritariamente al humedal altoandino que forma parte del ecosistema del Lago Chungará.

Tras ello, la institución cerró indefinidamente el sector Chungará del parque, para poder trabajar en los trabajos de remoción del aceite, para rescatar a la fauna del lugar y para evaluar el estado de afectación y contaminación.

Los trabajos de extracción del aceite se están realizando con una bomba de extracción propia, “a la que se suman materiales de contención y retiro de contaminantes dispuestos por el Municipio de Putre”.

El director regional de Conaf, Lino Antezana, señaló que se cuenta con la ayuda en terreno de 9 guardaparques y trabajadores de Conaf, 3 profesionales de la Fundación Aka Pacha, quienes “se dispusieron voluntariamente para apoyar desde tempranas horas de la mañana; y 8 funcionarios del SAG”.

Y detalló que se hicieron diques e instalaron mallas como medidas de contención. “Continuamos desarrollando acciones de rescate de la fauna afectada por esta sustancia, que tiene alta toxicidad en medios acuáticos”, agregó.

Debido a la emergencia ambiental, se han reportado 80 aves acuáticas con afectación. Entre ellas, una tagua gigante fallecida, una especie protegida por la Ley de Caza y clasificada en preocupación menor.

Cuando los guardaparques llegaron al lugar durante la mañana, identificaron inicialmente a 15 aves afectadas, como 5 patos puna que estaban imposibilitados de volar y con poca movilidad; 1 tagua gigante con imposibilidad de volar y una segunda tagua gigante que “lamentablemente se encontró muerta”, señaló el jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, Sandro Maldonado.

“Posteriormente, pudieron registrar 80 aves con potencial de ser afectadas, que son residentes permanentes del sector, además de los eventuales flamencos que llegan al área, por lo que están realizando un trabajo de perturbación controlada, para evitar que aterricen sobre el Lago en la zona con aceite, ya que no pueden diferenciar los sectores limpios de los contaminados y finalmente quedan atrapadas”, complementó.

Todavía hay otras 8 aves afectadas y que no han podido ser rescatadas por la imposibilidad de acceder a su ubicación, por la gran cantidad de aceite derramado. Se trata de 4 patos puna, 2 jergón chico y 2 taguas gigantes.

Adicionalmente, también hay reportes de afectación de flora. Es el caso del pajonal (Festuca orthophylla) y diferentes especies de poáceas; arbustivas como tola (Baccharis santelicis) y suputula (Parastrephia lepidophylla; y formaciones xerofíticas como yaretas (Azorella compacta), “las que se encuentran clasificadas en categoría de conservación vulnerable; realizados por el equipo de guardaparques que trabaja en el lugar”.