Conaf reporta 48 incendios activos en Chile: 10 siguen en combate y alertan riesgo por “vientos puentes” desde el 27

El director ejecutivo Rodrigo Illesca detalló que seis focos se combaten en Biobío, uno en Ñuble y tres en La Araucanía. Indicó que las mayores tensiones se concentran en Rancho Chico–Climitaria, que avanza hacia el Parque Nacional Nonguén, y en San Lorenzo, en Quillón.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó este lunes un balance del escenario por incendios forestales a nivel nacional. Según informó el director ejecutivo del organismo, Rodrigo Illesca, actualmente se registran 48 incendios activos en el país, de los cuales 10 se encuentran en combate.

El desglose de los focos en combate, precisó, considera uno en la región de Ñuble, seis en Biobío y tres en La Araucanía. Illesca sostuvo que la intensidad del escenario bajó en las últimas horas debido a la mejora de condiciones climáticas y a un combate que calificó como efectivo, con apoyo aéreo y despliegue sostenido de brigadas en terreno.

Respecto de los incendios que generan mayor preocupación, Illesca apuntó a dos frentes. El primero corresponde a Rancho Chico, que se vinculó con el incendio Trinitarias y que, según señaló, avanzó hacia los costados y alcanzó sectores del Parque Nacional Nonguén. El segundo foco corresponde al incendio San Lorenzo, ubicado en la región de Ñuble, en la comuna de Quillón.

Illesca afirmó que, si bien el cuadro actual se enmarca en condiciones “normales” para enfrentar incendios forestales, desde el 27 de enero se proyectan factores que elevan el riesgo de nuevos focos o reactivaciones, principalmente desde la región del Maule hacia Biobío, con impacto también en sectores cordilleranos entre el sur del Maule y La Araucanía.

En ese contexto, explicó la influencia de los llamados “vientos puentes”, con dirección desde el este, que tienden a aportar aire más cálido, secar la vegetación y reducir el contenido de humedad, lo que incrementa la probabilidad de ignición.

Más de 280 incendios desde el 17 de enero y apoyo internacional

Illesca agregó que desde el 17 de enero a la fecha, los equipos han enfrentado más de 280 incendios y que 139 ya quedaron controlados. También relevó el apoyo de brigadas extranjeras, con 195 brigadistas provenientes de México, 31 de Uruguay y un equipo asociado a la Comisión Europea, con labores vinculadas a investigación, inteligencia y coordinación técnica.

El director ejecutivo de CONAF sostuvo que el 99,7% de los incendios forestales se originan por acción humana y llamó a reforzar la corresponsabilidad para evitar conductas de riesgo, como el uso de herramientas que generen chispas en zonas con vegetación seca.

En esa línea, recalcó que el país dispone de capacidades ampliadas para el combate, con más de 300 brigadas, 77 aeronaves y un presupuesto que situó en $160 mil millones, aunque insistió en que el factor decisivo pasa por la prevención ciudadana.