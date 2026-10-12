Con rachas de hasta 100 km/h: Meteorología emite alerta por viento en el norte del país

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por probabilidad de viento en el norte del país.

Desde el organismo detallaron en su reporte que se trata de viento moderado a fuerte, con desarrollo de tormentas de arena.

El fenómeno golpeará la Región de Antofagasta desde la madrugada del martes 28 de julio hasta la noche de esa misma jornada.

Revisa las zonas afectadas

Región de Antofagasta (Cordillera Costa, Precordillera Occidental, Precordillera Alto Loa, Precordillera Salar y Cordillera).