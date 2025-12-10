Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

El juego contiene diversos guiños a la cultura popular y a CNN Chile, como lo son el perro roba empanadas, el escudo de Capitán América de José Antonio Kast y conductores de CNN Chile, como Sebastián Aguirre y Sebastián Rivas.

¿Te imaginas recorrer parte de Santiago, La Moneda y comunas emblemáticas de regiones junto a tu candidato presidencial?

Quizás nunca lo pensaste, pero CNN Chile y Decide Chile lo hacen realidad a través del juego Carrera Presidencial en donde los dos candidatos del balotaje, Jeannette Jara y José Antonio Kast son convertidos en personajes de videojuego y donde la misión es capturar votos que los ayuden a llegar a la presidencia.

El juego contiene diversos guiños a la cultura popular y a CNN Chile, como lo son el perro roba empanadas, el escudo de Capitán América de José Antonio Kast y conductores de CNN Chile, como Sebastián Aguirre y Sebastián Rivas.

También destaca diversos lugares del país como La Moneda, Valparaíso, La Antártica, La Araucanía, Torres del Paine, entre otros.

Además, puedes jugar escuchando la versión 8 bit del himno nacional, pero también de otros grandes temas en el mismo formato como He Barrido el Sol de Los Tres, Tren al Sur de Los Prisioneros, entre otros tantos.

Sin lugar a dudas, un gran juego para pasar el rato y entretenerse previo a la elección.

Si quieres jugar, haz clic acá