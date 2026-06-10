Alcaldesa de Las Condes propone fórmula caso a caso para excluir de la exención de contribuciones a quienes “efectivamente pueden pagar”

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, planteó la necesidad de focalizar la exención del pago de contribuciones para adultos mayores, una de las medidas incluidas en la Ley de Reconstrucción Nacional que ha generado preocupación en el mundo municipal.

En entrevista con CNN Chile Radio, la jefa comunal sostuvo que existe acuerdo entre alcaldes respecto a la necesidad de aliviar la carga de personas mayores de 65 años que no pueden pagar contribuciones, pero advirtió que la medida debe tener criterios de focalización.

“Hay personas que efectivamente pueden pagar las contribuciones y no significa una merma en sus ingresos”, afirmó San Martín.

¿Qué propone la alcaldesa de Las Condes?

La alcaldesa explicó que los municipios evalúan presentar al Gobierno una propuesta para limitar o focalizar la exención de contribuciones, con el objetivo de proteger tanto a los adultos mayores vulnerables como a las finanzas municipales.

“Nosotros creemos que es prudente, que es necesario focalizar también”, señaló.

Según detalló, existen dos alternativas principales sobre la mesa: establecer criterios según el nivel de ingresos de las personas beneficiadas o según el avalúo fiscal de la vivienda.

“Se ha hablado, por ejemplo, estamos evaluando dos posibilidades: o que sea por nivel de ingreso o que sea por el valor fiscal de la vivienda”, explicó.

San Martín sostuvo que el Gobierno deberá evaluar cuál de esas fórmulas resulta más conveniente para aplicar la medida.

“Ahí el Gobierno va a tener que ser quien vea efectivamente qué es lo que más le conviene”, agregó.

El impacto en Las Condes

La alcaldesa también cifró en $13 mil millones la merma que la comuna de Las Condes dejaría de percibir si el proyecto avanza tal como se conoce hasta ahora.

“Nosotros habíamos hecho un cálculo bien conservador, 10 mil millones habíamos calculado aproximadamente, es peor, son 13 mil millones de pesos que se dejarían de percibir”, afirmó.

Pese a ello, San Martín aseguró que su administración buscará evitar que la eventual disminución de recursos afecte servicios prioritarios para los vecinos.

“No podemos afectar los servicios que prestamos a los vecinos”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que áreas como educación, salud y seguridad seguirán siendo prioritarias para el municipio.

“La educación, la salud y la seguridad son prioritarios para nosotros como municipalidad, por lo tanto, todos los ajustes que tengamos que hacer van a ser ajustes internos”, dijo.

De todos modos, la alcaldesa advirtió que la discusión no solo involucra a Las Condes, sino también a comunas que dependen en mayor medida del Fondo Común Municipal.

“Las Condes puede resistir un impacto como este, nos tenemos que apretar el cinturón y lo tendremos que hacer, pero hay comunidades que dependen del Fondo Común”, señaló.

Críticas al diseño de la medida

San Martín dijo estar de acuerdo con aliviar el pago de contribuciones a personas mayores que no pueden asumir ese costo, pero afirmó que el diseño debe distinguir entre realidades muy distintas.

Para graficar su postura, comparó el caso de una vecina de 61 años con dificultades económicas con el de una persona mayor de 65 años que vive en una propiedad de alto valor.

“Cómo le explico yo a una vecina de Colón Oriente que está pagando contribuciones, que tiene 61 años, y que resulta que hay una casa también en la comuna de Las Condes de una persona que tiene piscina, que tiene cancha de pádel, que tiene un montón de cosas y mide más de mil metros cuadrados, dos mil metros cuadrados. Y a esa persona no le va a tocar”, planteó.

La alcaldesa sostuvo que la exención para adultos mayores fue parte del programa del actual Gobierno, pero remarcó que eso no implicaba reducir recursos municipales.

“El Gobierno hizo una promesa de campaña, un Gobierno por el cual yo voté y por el que creo que tiene la razón respecto a esta exención. Pero el Gobierno jamás dijo en su campaña que pretendía restarle recursos a los municipios”, afirmó.

San Martín adelantó que alcaldes de distintas asociaciones municipales preparan una propuesta para presentar al Ejecutivo, con alternativas destinadas a fortalecer el Fondo Común Municipal y los ingresos propios de las comunas.

Entre las ideas, mencionó la posibilidad de que los municipios no paguen IVA o que se devuelva parte del gasto en bencina asociado a servicios municipales.

“El tema del IVA, por ejemplo, que los municipios no tengan que pagar el IVA. La bencina, que se nos devuelva el valor de lo que se paga en bencina para prestar los servicios de distintas cosas, por ejemplo, aseo, seguridad”, explicó.

La alcaldesa también señaló que buscarán revisar otros puntos del proyecto que podrían afectar ingresos municipales, como eventuales cambios relacionados con permisos o certificados de las Direcciones de Obras Municipales.

Finalmente, San Martín afirmó que espera apertura al diálogo por parte del Ejecutivo y confirmó que los alcaldes sostendrán una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para presentar sus planteamientos.

“Quiero creer y quiero pensar que efectivamente hay apertura al diálogo”, cerró.