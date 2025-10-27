¿Te tocó ser vocal de mesa y no puedes asistir? Estas son las causales y fechas para presentar tu excusa ante el Servel

El Servel publicó la nómina de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre. Quienes no puedan cumplir con esta labor pueden presentar sus excusas hasta el miércoles 29 de octubre.

El Servicio Electoral (Servel) publicó el pasado sábado 25 de octubre la nómina de vocales de mesa para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del próximo 16 de noviembre. Como en cada proceso, existe un plazo legal para presentar excusas ante la Junta Electoral en caso de no poder desempeñar esta función.

Si aún no sabes si fuiste designado, puedes revisar tu situación en el sitio oficial del Servel, ingresando tu RUT y verificando el captcha.

El cargo de vocal de mesa es obligatorio y quienes no se presenten sin causa justificada arriesgan multas de entre 2 y 8 UTM (equivalentes a entre $137 mil y $550 mil aproximadamente).

¿Hasta cuándo se puede presentar la excusa?

El plazo para excusarse comenzó este lunes 27 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 29 de octubre. La solicitud debe presentarse directamente ante la Junta Electoral correspondiente al domicilio electoral de cada persona.

¿Quiénes pueden excusarse?

Según el Servel, pueden justificar su inasistencia quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Ser designado miembro del colegio escrutador.

Estar ausente del país o radicado a más de 300 kilómetros de distancia.

Tener más de 70 años de edad.

Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función (requiere certificado médico).

Cumplir labores en establecimientos hospitalarios durante las elecciones (requiere certificado del establecimiento).

Embarazo.

Ser padre o madre de un hijo menor de dos años.

Estar al cuidado de un adulto mayor dependiente o de una persona con discapacidad.

Los datos de contacto de las juntas electorales están disponibles en el sitio del Servel. Allí también se podrá consultar la publicación de los reemplazos, que se dará a conocer el 2 de noviembre.