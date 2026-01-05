Comité PC, FRVS, AH e independientes defiende a Maduro como “presidente en ejercicio” y critica al “pedófilo Donald Trump”

Las y los parlamentarios del comité declararon que "solo aquellos que son serviles al imperio hoy día justifican esta agresión", aprovechando de emplazar al presidente electo José Antonio Kast.

La bancada de los partidos Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e independientes emitió una declaración este lunes a propósito de la captura y detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Con críticas a la acción por parte de la admnistración del presidente Donald Trump, Lorena Pizarro, jefa de la bancada, leyó una declaración en que además sostienen que Maduro sigue siendo presidente en ejercicio, algo que él mismo afirmó frente a tribunales en Nueva York esta jornada.

“Solo aquellos que son serviles al imperio hoy día justifican esta agresión. Entre ellos personeros políticos de nuestro país, partiendo por el futuro Presidente de la República. Inaceptable, impresentable”, fue parte de lo que expresó Pizarro.

La intervención terminó con un mensaje al mandatario estadounidense, pues remarcan que lo ocurrido con Maduro no fue una captura ni una detención, sino un “secuestro”.

“El señor Donald Trump habla de que Nicolás Maduro -presidente en ejercicio de Venezuela, no vamos a entrar en otra discusión- ha sido secuestrado, no capturado. Secuestrado por supuesta conducción de un cartel de la droga. ¿Sabían ustedes que hace algunos días el pedófilo de Donald Trump ha liberado vía indulto a Juan Orlando Hernández?”.

Hernández, quien fuera presidente de Honduras hasta 2022, había sido sentenciado a 45 años de cárcel por su participación en las redes de narcotráfico de cocaína. A inicios de diciembre fue liberado por un indulto del presidente Trump.