Se veían “un poquito apagados”: Los detalles de la audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York

En CNN Chile, el periodista, abogado y analista de asuntos constitucionales, Cristián Farías, entregó detalles sobre lo que fue la audiencia, a la cual pudo ingresar.

Este lunes se llevó a cabo la audiencia de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras ser detenidos en Venezuela.

La comparecencia se realizó en el distrito judicial de Nueva York y la segunda se llevará a cabo el próximo 17 de marzo.

Ni Maduro ni Flores pedirán la libertad bajo fianza, por lo que se mantendrán en prisión hasta dicha fecha.

En CNN Chile, el periodista, abogado y analista de asuntos constitucionales, Cristián Farías, entregó detalles sobre lo que fue la audiencia, a la cual ingresó.

Lee también: “Soy inocente”: Nicolás Maduro se declara no culpable de cargos por drogas y armas ante la Corte

“Generalmente, cuando una persona es presentada ante tribunales es un proceso muy sencillo, es un proceso simple, solamente se le trae ante el tribunal, el juez le lee los cargos, le pregunta a la persona si es que desea que le lea todos los cargos o solamente un resumen. En este caso la primera pregunta que le hizo el juez a Nicolás Maduro fue ‘¿es usted Nicolás Maduro Moros?’ Y en ese momento dice ‘soy Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela fui secuestrado’, y empieza a hablar un montón de cosas, que él ha sido capturado ilegalmente, que según la Convención de Ginebra y otras cosas, él no debía estar ahí”, detalló.

Fue en ese momento que el juez lo interrumpió, señalando que solo quería saber si era Nicolás Maduro Moros, a lo que respondió que “sí”. Tras ello, empezó la parte procesal.

Cuando se le preguntó a Maduro si quería que le leyeran los cargos, respondió que no y que se conformaba con el resumen, señaló Farías.

“Fue realmente algo que yo nunca había visto habiendo estado cubriendo tribunales por mucho tiempo, en especial alguien que hablaba de la forma como lo hizo Nicolás Maduro en ese momento”, acotó.

Consultado sobre cómo observó a Maduro y Flores, Cristián Farías respondió: “Los veía algo un poquito apagados, se veía que estaban cansados honestamente, se veía que Nicolás Maduro tomaba muchos apuntes, recuerden que él no habla inglés y su esposa tampoco así que le tradujeron todo, tenían audífonos puestos cada cosa que decía el juez o decía los abogados se le traducía. Cuando ellos hablaban en voz alta en español, el intérprete hablaba en inglés para que todos los oyentes pudieran saber lo que se estaba diciendo para que el juez entendiera también lo que estaban diciendo los imputados”.

Lee también: Terminó audiencia de Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York: La próxima será el 17 de marzo

Y añadió que a través de los abogados se supo que “durante la captura de Nicolás Maduro y su esposa, ella aparentemente sufrió una especie de fractura o lesión en sus costillas, y que a raíz de eso necesitaban un trato médico especial dentro del centro de detención, quizás que le hicieran una especie de radiografía o rayos X para saber realmente cuál era el nivel de la lesión que sufrió la esposa”.

Respecto al aspecto que tenían Maduro y Flores en la audiencia, el abogado comentó que “ellos estaban sentados la mayoría del tiempo, solamente se ponían de pie cuando el juez les pedía la palabra”.

No estaba en “la sala principal y, por lo tanto, no podía ver el estado bien de ellos, pero por lo que yo veía se veían un poquito apagados por así decirlo y bueno, quién sabe si han dormido y bueno, la presión, el estrés es muy probable que eso haya afectado su ánimo. Pero en cuanto a lo que dije sobre la salud tanto de ella como de Nicolás Maduro, creo que hay un formulario que ellos tienen que rellenar por medio de los abogados para pedir trato especial. Hay formas de que los puedan llevar a un centro asistencial, ya sea en el mismo centro de detención o en un lugar aparte, así que un tipo de asistencia más especializada. Eso está por verse y los abogados se van a encargar de todo eso”.