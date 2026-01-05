Mundo nicólas maduro

“Soy inocente”: Nicolás Maduro se declara no culpable de cargos por drogas y armas ante la Corte

El derrocado líder venezolano se encuentra en su primera comparecencia ante el tribunal.

(CNN Español) – El líder venezolano derrocado Nicolás Maduro se declaró inocente este lunes de los cargos por drogas y armas durante su primera comparecencia ante el tribunal.

Compareció ante el juez federal de Nueva York Alvin K. Hellerstein.

“Soy inocente, no me declaro culpable”, le dijo Maduro al juez.

La esposa de Maduro, Cilia Flores, también se declaró inocente este lunes en su primera audiencia ante un tribunal federal de Nueva York.

“Soy inocente, completamente inocente”, le dijo Flores al juez.

Flores es acusada, entre otras cosas, de haber aceptado “cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela” en 2007.

“Soy la primera dama de la República de Venezuela”, le señaló Flores previamente al juez.

¿Qué esperar de la comparecencia de Maduro ante el tribunal?

Esto es lo que podemos esperar de la audiencia de hoy, según Elie Honig, analista legal senior de CNN:

Primero, se realizará la lectura de cargos, donde se le informará a Maduro de los cargos en su contra y se le dará la oportunidad de presentar una declaración de culpabilidad o inocencia.

A continuación, el juez se asegurará de que a Maduro se le haya asignado un abogado defensor. Después, el juez considerará la libertad bajo fianza, aunque es poco probable que se le conceda.

Finalmente, el juez probablemente establecerá un cronograma para el caso. Podríamos conocer la rapidez con la que avanzará el caso, el plazo que tendrán las partes para presentar mociones y, posiblemente, la fecha del juicio.

Protestas frente al Tribunal Federal de Manhattan antes de la comparecencia formal del presidente venezolano Nicolás Maduro el 5 de enero en Nueva York/Stefan Jeremiah/AP

Multitudes de personas se han congregado cerca del juzgado de Nueva York, donde comparece Maduro.

Dos grupos, divididos en bandos opuestos, se manifestaron en el lugar: algunos vitoreaban su captura y otros protestaban en contra. Se vio a personas ondeando banderas venezolanas y coreando consignas como: “¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!”.

Se vio a una persona ondeando una gran asta con una bandera venezolana, así como una bandera que decía “Trump para rey”. Otra persona sostenía un cartel que decía: “Libertad para nuestros presos políticos en Venezuela”.

Otros portaban pancartas con la leyenda “Libertad para el presidente Maduro”. También ondeaban banderas venezolanas.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

