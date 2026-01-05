Terminó audiencia de Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York: La próxima será el 17 de marzo

Ni Maduro ni Flores pedirán la libertad bajo fianza, por lo que se mantendrán en prisión hasta dicha fecha.

Ya terminó la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante el tribunal de Nueva York, en Estados Unidos.

Tras ello, ambos se declararon inocentes de los cargos que se les imputan, como tráfico de drogas, tenencia de armas y conspiración.

La próxima audiencia será el 17 de marzo a partir de las 1:00 horas y los dos señalaron que no pedirán la libertad bajo fianza, por lo que se mantendrán en prisión hasta dicha fecha.

Maduro habló durante toda la audiencia en español, por lo que se utilizó un traductor.

El abogado del mandatario señaló que argumentarán que se trata de una detención ilegal al tratarse del presidente de Venezuela.

Mientras que el abogado de Cilia Flores apuntó a problemas de salud, sugiriendo que ella podría tener una fractura o un hematoma severo en las costillas, por lo que necesitará atención médica.

Asimismo, Maduro y Flores señalaron que solicitarán tener una visita consular.