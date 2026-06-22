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Comisión revisora recomienda rechazar acusación constitucional contra Nicolás Grau

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Este lunes, la comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados recomendó rechazar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

La decisión se adoptó por tres votos en contra, uno a favor y una abstención.

Así votaron los diputados:

  • Carlos Bianchi (IND-PPD), en contra
  •  Marcela Hernando (PR), en contra
  •  Alejandro Bernales (PL), en contra
  •  Luis Sánchez (Partido Republicano), a favor
  •  Joanna Pérez (Demócratas), abstención

El libelo acusatorio, impulsado por parlamentarios del Partido Republicano, Partido Nacional Libertario y del Partido de la Gente, por eventuales irregularidades, inconsistencias y una supuesta manipulación en los informes financieros y en los cálculos de la deuda pública durante su gestión, se discutirá y posteriormente se votará en la Sala este martes 23 de junio, desde las 10:00 horas y hasta total despacho.

Según ha adelantado la defensa del exministro, se apelará a la denominada “cuestión previa”, la cual acusa incumplimiento de los requisitos formales para la presentación del libelo.

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