Comisión revisora recomienda rechazar acusación constitucional contra Nicolás Grau

Este lunes, la comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados recomendó rechazar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.
La decisión se adoptó por tres votos en contra, uno a favor y una abstención.
Así votaron los diputados:
- Carlos Bianchi (IND-PPD), en contra
- Marcela Hernando (PR), en contra
- Alejandro Bernales (PL), en contra
- Luis Sánchez (Partido Republicano), a favor
- Joanna Pérez (Demócratas), abstención
⭕️ Con 3 votos en contra, 1 a favor y 1 abstención, la comisión encargada de analizar la Acusación Constitucional contra el exministro Nicolás Grau recomienda rechazar el libelo.
Se verá mañana en la Sala, a partir de las 10:00 horas.
— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) June 22, 2026
El libelo acusatorio, impulsado por parlamentarios del Partido Republicano, Partido Nacional Libertario y del Partido de la Gente, por eventuales irregularidades, inconsistencias y una supuesta manipulación en los informes financieros y en los cálculos de la deuda pública durante su gestión, se discutirá y posteriormente se votará en la Sala este martes 23 de junio, desde las 10:00 horas y hasta total despacho.
Según ha adelantado la defensa del exministro, se apelará a la denominada “cuestión previa”, la cual acusa incumplimiento de los requisitos formales para la presentación del libelo.
Reacciones
Hoy voté a favor de la acusación contra @nico_grau.
El ex Ministro faltó a los deberes que la ley establece para el primer responsable de las finanzas públicas. El Congreso debe estar a la altura, y exigir responsabilidad en quien asume un alto cargo. pic.twitter.com/KsaNRAHEWk
— Diputado Luis F. Sanchez 👍🏻🇨🇱 (@sanchezdiputado) June 22, 2026
Como presidenta de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ex ministro Nicolás Grau, asumí la convicción de que nuestro trabajo no podía transformarse en un ejercicio de censura política ni en un juicio sobre el mérito de una gestión económica. Nuestra…
— Marcela Hernando Pérez (@MarcelaHernando) June 22, 2026
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