Comisión revisora recomienda rechazar acusación constitucional contra Nicolás Grau

Este lunes, la comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados recomendó rechazar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

La decisión se adoptó por tres votos en contra, uno a favor y una abstención.

Así votaron los diputados:

Carlos Bianchi (IND-PPD), en contra

Marcela Hernando (PR), en contra

Alejandro Bernales (PL), en contra

Luis Sánchez (Partido Republicano), a favor

Joanna Pérez (Demócratas), abstención

⭕️ Con 3 votos en contra, 1 a favor y 1 abstención, la comisión encargada de analizar la Acusación Constitucional contra el exministro Nicolás Grau recomienda rechazar el libelo. Se verá mañana en la Sala, a partir de las 10:00 horas. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) June 22, 2026

El libelo acusatorio, impulsado por parlamentarios del Partido Republicano, Partido Nacional Libertario y del Partido de la Gente, por eventuales irregularidades, inconsistencias y una supuesta manipulación en los informes financieros y en los cálculos de la deuda pública durante su gestión, se discutirá y posteriormente se votará en la Sala este martes 23 de junio, desde las 10:00 horas y hasta total despacho.

Según ha adelantado la defensa del exministro, se apelará a la denominada “cuestión previa”, la cual acusa incumplimiento de los requisitos formales para la presentación del libelo.

Reacciones

Hoy voté a favor de la acusación contra @nico_grau. El ex Ministro faltó a los deberes que la ley establece para el primer responsable de las finanzas públicas. El Congreso debe estar a la altura, y exigir responsabilidad en quien asume un alto cargo. pic.twitter.com/KsaNRAHEWk — Diputado Luis F. Sanchez 👍🏻🇨🇱 (@sanchezdiputado) June 22, 2026