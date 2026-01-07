Comisión de Hacienda de la Cámara Baja inició tramitación del proyecto de reajuste al sector público

La comisión continuará analizando el proyecto durante la semana.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó este martes la tramitación del reajuste al sector público. Esto, luego de la presentación del Ejecutivo, a cargo de los ministros de Hacienda y del Trabajo, Nicolás Grau y Giorgio Boccardo.

El titular de Hacienda explicó los alcances concretos de la propuesta, a la cual se llegó a acuerdo suscrito por el Gobierno, la CUT y 10 organizaciones gremiales del sector público.

En la exposición, se señaló que se otorga un reajuste general de 2,0% desde el 1 de diciembre de 2025 y que aplicará a “las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, a las y los trabajadores del sector público”, detallaron desde la Cámara.

Posteriormente, a contar del 1 de junio de 2026, el reajuste otorgado será de 1,4%, llegando a un reajuste total de 3,4%.

Por su parte, Boccardo indicó que el proyecto estipula mejoras al trabajo de las asociaciones de funcionarios y sus dirigentes, así como mandatar la renuncia de los asesores de gabinete del Gobierno, las que se harían efectivas a más tardar el 11 de marzo de 2026.

Adicionalmente, se obliga a las autoridades a informar hasta más tardar el 27 de febrero la cantidad de funcionarios que están contratados en sus gabinetes.

También se impulsa una norma que “busca evitar la discrecionalidad en la no renovación de las contratas”.

El ministro Grau especificó que el proyecto de reajuste considera bonos reajustados en 3,4%, y apunta a aguinaldos, bonos de vacaciones, escolaridad y aporte al servicio de bienestar.

El reajuste, comentó la autoridad, tiene impacto en más de 951 mil personas, mientras que los bonos superan el millón 190 mil personas del sector activo. Los beneficios para el sector pasivo beneficiarán a más de 3 millones 144 mil personas.

Reajuste al sector público

En la instancia, los diputados Miguel Mellado, Felipe Donoso, Frank Sauerbaum y Agustín Romero propusieron al Gobierno la posibilidad de agilizar el trámite mediante la división de la propuesta, con la idea de sacar las materias propias del reajuste.

También solicitaron al Ejecutivo más precisión sobre la vía de financiamiento, poniendo en duda que el monto de $1,5 billones -costo total del proyecto- logre sostenerse solo con holguras y reasignaciones.

Por otra parte, los parlamentarios Juan Santana, Jaime Sáez, Boris Barrera y Gael Yeomans defendieron la unidad de la propuesta y relevaron la urgencia de despachar el proyecto.

Este miércoles la comisión continuará analizando el proyecto en diversas sesiones. La primera se citó para las 8:30 horas.