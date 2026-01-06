Reacción de los mercados tras detención de Maduro en Venezuela: Acciones de empresas petroleras se disparan

La detención de Nicolás Maduro durante la madrugada del sábado provocó una serie de cambios respecto al crudo que se produce en Venezuela.

El mundo observa con atención el cambio de escenario político que podría ocurrir con Venezuela. Está por verse qué ocurrirá con la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y las medidas que se adaptarán, teniendo en cuenta que Donald Trump señaló que estará a cargo de ese país.

En el sector petrolero, en tanto, ven posible un cambio que abra los mercados a nuevas inversiones. Ayer, las acciones mundiales de empresas de petróleo se dispararon debido a lo ocurrido el fin de semana, aunque el precio no ha tenido mayores variaciones.

En Wall Street, en tanto, la jornada estuvo marcada por la volatilidad del precio del petróleo, con expectación en el llamado tesoro caribeño.

Oliver Roth, jefe de Comercio Oddo BHF, comentó que “el mercado bursátil ha tenido un comienzo positivo esta semana, una razón para ello es sin duda la especulación en torno al precio del petróleo tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Ahora existe la esperanza de que el precio del petróleo se mantenga bajo a largo plazo. Esto, por supuesto, también podría ser positivo para la economía”.

Así, los mayores avances se los llevaron las acciones de petroleras.

Las de Chevron, la única empresa estadounidense con licencia para operar en Venezuela, pero que tiene sanciones para negociar el crudo, crecieron cerca de 8%.

Por otro lado, está Conocophillips, cuyas acciones crecieron 7%. Mientras que Exxonmobil creció en torno a 4%.

Estas últimas aparecen en el ojo de los inversionistas, con expectación a que podrían volver a operar en el país caribeño, ya que se fueron en 2007 cuando Hugo Chávez nacionalizó sus activos.

Ignacio Mieres, head of Research de XTB Latam, indicó que dicha situación “ha llevado que los inversores comiencen a cotizar, que empresas como Chevron o Exxonmobil puedan ser beneficiadas en esta infraestructura y generar mayor inversión en Venezuela. También vemos que esto podría trasladarse a una mayor oferta”.

En esa misma línea, Diego Bobadilla, head de Portfolio Solutions de BTG Pactual, apuntó a que “hay algo de positivismo en cuanto a que se van destrabando algunos puntos negativos en la región. Las Bolsas, en ese sentido, en América Latina, operan al alza, pensando que deberían venir algunas cosas positivas”.

Actualmente, el liderazgo en la producción de crudo venezolano corresponde a la firma local PDVSA, que tiene a China como su principal cliente. Hasta la fecha, Venezuela concentra alrededor de 300 mil millones de barriles de crudo, es decir, una quinta parte de las reservas globales, aunque solo genera 0,8% de la producción global.

Entre las razones se encuentran la mala gestión, corrupción, sanciones y poca inversión en tecnología ha llevado a una baja en la producción. De hecho, hay oleoductos que no se han modernizado en 50 años, por lo que sería necesaria una inversión de hasta US$ 58 mil millones para reacondicionar las estructuras.

Si bien hasta ahora no hay nada definido, se proyecta una disminución en el precio del crudo.

Jorge Hermann, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, afirmó: “Los tres países que más producen petróleo pesado son Canadá, Venezuela y Rusia. Este mayor acceso de petróleo pesado desde Venezuela va a permitir en el mediano plazo rebajar el costo de producción de las refinerías en la costa del Golfo y Michigan, que reciben petróleo de Canadá. Eso va a repercutir en una caída en el precio de paridad de importación”.

En todo caso, una caída significativa no será visible en el corto plazo. Se estima que el impacto sería de 5 a 10 años, cuando eventualmente se comience a producir.

Así lo señaló Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta4 Corredores de Bolsa: “El efecto de corto plazo es de un impacto positivo sobre las petroleras estadounidenses principalmente y solo en el mediano y largo plazo es positivo para el resto del mundo, incluido Chile, por una mayor producción de petróleo en este lado del mundo y más cerca de Chile, lo que haría que se mantenga un menor precio, siendo el principal insumo en la cadena de producción o distribución”.

Con todo, los analistas proyectan que los futuros del crudo brent y WTI se mantengan en sus valores actuales en un escenario de incertidumbre. Aunque la recuperación de la economía de Venezuela sería lenta.