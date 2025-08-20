Comisión de Trabajo de la Cámara aprueba proyecto que otorga permiso laboral por muerte de mascota

El proyecto de ley continuará su discusión en particular en las próximas sesiones.

Este martes, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que otorga un permiso laboral por la muerte de una mascota.

Detalles del proyecto

La Comisión aprobó en general —y por unanimidad— los proyectos de ley refundidos que establecen un permiso laboral por fallecimiento de una mascota o animal de compañía.

Una de las iniciativas es la llamada “Ley Duque”, presentada en abril 2024 por los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri junto a un grupo transversal de parlamentarios.

Lee también: Cuando muere una mascota: La importancia de vivir un duelo libre de prejuicios

El proyecto, presentado a raíz del fallecimiento de la mascota del reconocido periodista José Antonio Neme, quien instó a las autoridades a exigir el derecho a duelo, continuará su discusión en particular en las próximas sesiones.

La diputada Cicardini (PS) destacó que “la ‘Ley Duque’ reconoce que en cada hogar de Chile las mascotas son parte de la familia. Así como hoy la ley da espacio para vivir el duelo cuando fallece un ser querido, creemos que también debe existir ese mismo respeto para quienes pierden a un compañero o compañera animal que los acompañó durante años”.

Por su parte, Manouchehri (PS) recalcó que “quien ha tenido una mascota sabe lo que significa perderla, es perder a un miembro de la familia. La ‘Ley Duque’ reconoce ese dolor y entrega un espacio mínimo de respeto para vivir ese duelo. No es un privilegio ni un capricho, es un acto de humanidad. Y lo hacemos con responsabilidad, aplicando solo a mascotas inscritas en el Registro Nacional, para que exista certeza y seriedad en su aplicación”.