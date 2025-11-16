País Elecciones 2025

Comienza el cierre de mesas: Sigue aquí el conteo de votos en vivo de las Elecciones 2025

Por CNN Chile

16.11.2025 / 17:55

Con más de 15,7 millones de personas habilitadas para sufragar —incluidos más de 160 mil chilenos en el exterior— el país inicia el escrutinio que definirá la composición del Congreso y al próximo Presidente o Presidenta de Chile.

A las 18:00 horas en punto comenzó el cierre de mesas en todo el país, marcando el inicio del conteo de votos en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, un proceso que concentra la atención nacional e internacional.

Según el padrón definitivo del Servicio Electoral (Servel), 15.779.102 personas están habilitadas para votar este domingo, de las cuales 15.618.167 residen en Chile y 160.935 lo hacen desde el extranjero, distribuidas en distintos consulados y embajadas.

El registro también incorpora a 885.940 ciudadanos extranjeros que cumplen con los requisitos legales para participar en estos comicios, con mayor presencia de votantes provenientes de Venezuela, Perú y Colombia.

Con el cierre de mesas ya en marcha, el despliegue nacional se concentra ahora en el conteo de sufragios, cuyos resultados preliminares irán marcando el pulso de una jornada decisiva.

Revisa el conteo de votos en vivo aquí:

