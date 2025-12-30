Comenzó pago a vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta presidencial: Revisa el estado de tu dinero

Un total de 237.123 vocales de mesa recibirán el pago por las labores que cumplieron el pasado 14 de diciembre. Revisa los detalles.

Este martes 30 de diciembre comenzó el pago a los vocales de mesa y miembros de los colegios escrutadores que participaron en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre pasado.

Tras la recepción y validación de las nóminas por parte del Servicio Electoral (Servel), la Tesorería General de la República (TGR) efectuará desde hoy el pago a quienes cumplieron funciones durante este proceso.

El total de pagos que efectuará la tesorería asciende a 237.123 vocales de mesa y 7.972 personas miembros de colegios escrutadores. En términos globales, en ambos procesos, TGR pagó un total de $7.339.468.356.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, sostuvo que “hemos priorizado este pago para que las personas que colaboraron en la segunda vuelta presidencial reciban oportunamente su compensación, cumpliendo con los plazos legales y con el rol que le corresponde a TGR en este proceso democrático”.

¿Cuánto dinero recibirán los vocales de mesa?

Cada vocal de mesa que desempeñó esta labor recibirá un monto equivalente a dos tercios de una Unidad de Fomento (UF), unos $26.480, correspondiente a la compensación establecida por ley.

Revisa el estado de tu pago