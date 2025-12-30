Comenzó pago a vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta presidencial: Revisa el estado de tu dinero

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
Un total de 237.123 vocales de mesa recibirán el pago por las labores que cumplieron el pasado 14 de diciembre. Revisa los detalles.
Este martes 30 de diciembre comenzó el pago a los vocales de mesa y miembros de los colegios escrutadores que participaron en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre pasado.
Tras la recepción y validación de las nóminas por parte del Servicio Electoral (Servel), la Tesorería General de la República (TGR) efectuará desde hoy el pago a quienes cumplieron funciones durante este proceso.
El total de pagos que efectuará la tesorería asciende a 237.123 vocales de mesa y 7.972 personas miembros de colegios escrutadores. En términos globales, en ambos procesos, TGR pagó un total de $7.339.468.356.
El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, sostuvo que “hemos priorizado este pago para que las personas que colaboraron en la segunda vuelta presidencial reciban oportunamente su compensación, cumpliendo con los plazos legales y con el rol que le corresponde a TGR en este proceso democrático”.
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.