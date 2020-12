Ya comenzó el envío de cartas para elegir a "Los 400: Chile Delibera", un innovador espacio de participación ciudadana

Este miércoles comenzó el envío de las 30 mil cartas con que la Fundación Tribu, el Senado, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y la Universidad de Chile buscan encontrar a los 400 chilenos y chilenas que debatirán durante tres días sobre salud y el sistema de pensiones.

La iniciativa “Los 400: Chile Delibera” pretende ser un espacio que contribuya al debate constituyente a través de la participación ciudadana, por lo cual las misivas llegarán a domicilios de todo el territorio nacional a modo de invitación.

¿Cómo funciona esta invitación?

Los habitantes del domicilio al que llegue la carta podrán decidir si es que quieren participar de la iniciativa y, si es así, quién de ellos quiere hacerlo. El requisito es ser mayor de 18 años.

En caso de aceptar, los interesados deberán responder a una encuesta sobre distintos temas, tras lo cual recibirán información visada por académicos de varias universidades. Una vez que hayan sido seleccionados, los 400 chilenos y chilenas se reunirán a deliberar durante tres días, entre el 5 y 7 de marzo, a través de una plataforma digital.

Los temas estarán enfocados en salud y en el sistema de pensiones, ya que estas fueron las principales preocupaciones enumeradas por las personas que respondieron a la consulta ciudadana realizado por la AChM el 15 de diciembre de 2019.

¿Qué pasa si recibiste la invitación, quieres participar, pero no manejas bien el tema? La presidenta de la Fundación Tribu, Alejandra Larraín, responde que “lo importante es que las personas se sientan libres de participar, que no sientan miedo de estar, de contestar, si no saben del tema no importa, vamos a aprender juntos, lo importante es que quien sea escogido sea representativo del país”.

La selección de domicilios se realiza a través de un sorteo mediante la herramienta Faro de Aleatoriedad del Laboratorio de Criptografía y ERT de la Universidad de Chile. En tanto, el Centro de Micro Datos de la Facultad de Economía de esa casa de estudios estará a cargo de la selección final de los participantes y el análisis de los resultados.

Primer paso hacia la democracia deliberativa

CNN Chile y Chilevisión también se sumaron a “Los 400: Chile Delibera” y fue el periodista Daniel Matamala el encargado de presentar la ceremonia de lanzamiento. El conductor del noticiero central de CHV Noticias lleva años siguiendo el funcionamiento de la democracia deliberativa en el mundo y dice que lo que se realizará en Chile es “una iniciativa tremendamente valiosa”.

El periodista destacó dos aportes esenciales de este mecanismo: en primer lugar, afirmó que “esto permite salirnos de las burbujas que se crean en las redes sociales, de estas especies de identificaciones y converger sobre puntos de vista común, formar comunidad, escuchando al otro y empatizando con el otro”.

Por otra parte, aseguró que “es una manera muy importante de intentar ir reparando esta fractura que existe entre representantes y representados, entre mandantes y mandatarios, y poder hacer que directamente la ciudadanía pueda tomar la voz en ciertos aspectos”.

“Ojalá sea el primer paso para que esto se convierta en parte de nuestra forma de tomar decisiones”, comentó Matamala tras participar en el lanzamiento.

En la AChM esperan que las conclusiones de este proceso deliberativo se conviertan en proyectos de ley. Su presidente y alcalde de Natales, Fernando Paredes, dijo que los jefes comunales creen que “todos los vecinos, tienen el poder de hacer valer sus derechos”. Por eso, destacó que “el lanzamiento de ‘Los 400’ es una instancia única para contribuir con un dialogo franco, directo y sincero entre personas de nuestro país”.