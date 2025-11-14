País red movilidad

Comenzó construcción de 4 electroterminales públicos de Red Movilidad: Estarán en San Bernardo, Maipú y La Florida

"Cada uno de estos recintos aportará a la recuperación urbana de su entorno, reemplazando sitios sin uso por infraestructura moderna, con paisajismo, accesos peatonales seguros y conexión con el entorno residencial", destacó la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia.

Ya comenzó la construcción de cuatro electroterminales públicos que son parte de Red Movilidad.

La iniciativa buscará “dotar a los buses de infraestructura adecuada para su operación y brindar mejores instalaciones a los trabajadores de Red Movilidad”.

Desde la Dirección de Transporte Público Metropolitano informaron que los terminales estarán ubicados en San Bernardo, La Florida y Maipú, y serán los primeros recintos públicos que serán habilitados para la operación de buses, “mejorando los estándares de calidad en puntos estratégicos de la ciudad”.

La directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, destacó el trabajo realizado junto a Desarrollo País, que elevará el estándar de las instalaciones operativas y de descanso de los trabajadores de Red Movilidad.

“Los nuevos terminales no solo mejoran la operación de la flota eléctrica, sino también la calidad de vida de las y los trabajadores que operan diariamente el sistema, incorporando espacios seguros, inclusivos y con enfoque de género. Cada uno de estos recintos aportará a la recuperación urbana de su entorno, reemplazando sitios sin uso por infraestructura moderna, con paisajismo, accesos peatonales seguros y conexión con el entorno residencial”, remarcó.

Los cuatro nuevos electroterminales serán operados por las empresas Conecta, Voy y Gran Américas y “albergarán un total de 24 servicios de transporte público, con más de 80.000 metros cuadrados y contarán con una potencia instalada aproximada de 7 MW, distribuida en 60 cargadores eléctricos”.

Actualmente, Red Movilidad tiene una flota de 3.555 buses eléctricos, con más de 70 terminales y depósitos para la operación del sistema.

De los 70 paraderos, 41 son eléctricos y se espera llegar a 55 en marzo de 2026, asociados a la incorporación de 1.267 nuevos buses.

