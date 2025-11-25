Comando de Jara cuestiona encuentro de Frei con Kast y califican sus declaraciones como “poco prudentes”

Integrantes del comando de la candidata oficialista insistieron en la necesidad de que las figuras históricas de la DC, como el exmandatario, actúen con prudencia y que estén “al servicio de todo el país, no de algunos”.

Este miércoles, la sorpresiva revelación del encuentro privado entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, generó inmediatas tensiones en el oficialismo.

Desde la Democracia Cristiana, la secretaria general del partido y vocera de la campaña de la candidata oficialista, Jeannette Jara, Alejandra Krauss, expresó su incomodidad por el gesto del exjefe de Estado, calificando sus declaraciones como “poco prudentes” y alejadas de la tradición DC.

También recalcó que una figura con el peso político de Frei “está al servicio de todo el país, no de algunos” y anunció que la directiva convocó a una reunión interna para revisar sus dichos y decisiones.

Según Krauss, quienes han ocupado las más altas responsabilidades deben mantener “estándares éticos aún más grandes”, recogió La Tercera.

La molestia también se hizo sentir desde el propio comando. La senadora Alejandra Sepúlveda (Ind.), vocera de Jara, criticó la coincidencia que Frei aseguró tener con Kast y advirtió que eso implicaría avalar recortes en derechos sociales y civiles.

La parlamentaria además recordó que la actual candidata oficialista apoyó activamente a Frei en sus campañas presidenciales, afirmando que “al menos debería existir un mínimo de reciprocidad”.

Cabe mencionar que pese a que Frei evitó otorgar un respaldo explícito, sí afirmó en un comunicado posterior que la conversación con Kast fue “franca y profunda” y que ambos coincidieron en temas “esenciales” para el país.